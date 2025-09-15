В Челябинске ФСБ задержала приверженца Украины. Видео

Челябинец оправдывал политику террора
Челябинец оправдывал политику террора

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали приверженца проукраинской идеологии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Реализованным сотрудниками управления комплексом оперативно-разыскных мероприятий установлено, что последний, разделяя проукраинскую идеологию и осознавая общественную опасность своих действий, разместил в публичном канале мессенджера „Telegram“ информационные материалы, содержащие признаки призывов к террористической деятельности, публичного оправдания или пропаганды терроризма», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Мужчина был задержан.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Проводятся следственные действия.

«Совершение публичных призывов, оправдывающих действия террористов и выражающих поддержку террористическим организациям, а также распространение террористической идеологии являются общественно-опасными деяниями и влекут суровую уголовную ответственность. Указанная выше статья предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы», — напомнили в пресс-службе ведомства.

