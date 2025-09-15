Челябинцы обсудят строительство нового крупного ТК на территории колледжа. Скрин

Общественные обсуждения по проекту проходят в Челябинске с 15 сентября по 13 октября
В Ленинском районе Челябинска на территории колледжа предприниматель планирует построить торговый центр площадью 2 612 квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему проходят в Челябинске с 15 сентября по 13 октября 2025 года, сообщается на сайте.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазины) в территориальной зоне высших и средних профессиональных учебных учреждений по улице Отечественной, 6 в Ленинском районе города Челябинска. Общественные обсуждения пройдут в городе с 15 сентября по 13 октября 2025 года», — сообщается на сайте.

Как отмечается на сайте, кадастровая стоимость земельного участка, на котором планируется построить объект, достигает 5 000 000 рублей. Заявки и предложения по проекту от участников общественных обсуждений на сайте госуслуг принимаются с 22 по 29 сентября 2025 года.

