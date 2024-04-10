Экономика Володин призвал не загонять в кабалу россиян с ипотекой Володин призвал сделать жилье более доступным для россиян 10 апреля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 + Вячеслав Володин призвал застройщиков снижать цены на жилье Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жилье должно стать более доступным для россиян. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время отчета главы Цетробанка Эльвиры Набиуллиной. Новость по теме Набиуллина объявила, что пик инфляции пройден: главные заявления главы ЦБ «Давайте продумаем эти вопросы и сделаем так, чтобы человек имел возможность приобрести жилье через льготную, обычную ипотеку, но не попадал бы в кабалу», — подчеркнул Володин в ходе трансляции на сайте Госдумы. По его словам, человек оказывается в «пожизненной кабале», чтобы закрыть ипотечный долг. Ранее Володин призывал застройщиков снизить высокие цены на жилье. По его словам, государство активно внедряет льготную ипотеку среди разных слоев населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жилье должно стать более доступным для россиян. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время отчета главы Цетробанка Эльвиры Набиуллиной. «Давайте продумаем эти вопросы и сделаем так, чтобы человек имел возможность приобрести жилье через льготную, обычную ипотеку, но не попадал бы в кабалу», — подчеркнул Володин в ходе трансляции на сайте Госдумы. По его словам, человек оказывается в «пожизненной кабале», чтобы закрыть ипотечный долг. Ранее Володин призывал застройщиков снизить высокие цены на жилье. По его словам, государство активно внедряет льготную ипотеку среди разных слоев населения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям