Володин призвал не загонять в кабалу россиян с ипотекой

Жилье должно стать более доступным для россиян. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время отчета главы Цетробанка Эльвиры Набиуллиной.
«Давайте продумаем эти вопросы и сделаем так, чтобы человек имел возможность приобрести жилье через льготную, обычную ипотеку, но не попадал бы в кабалу», — подчеркнул Володин в ходе трансляции на сайте Госдумы. По его словам, человек оказывается в «пожизненной кабале», чтобы закрыть ипотечный долг.
Ранее Володин призывал застройщиков снизить высокие цены на жилье. По его словам, государство активно внедряет льготную ипотеку среди разных слоев населения.
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