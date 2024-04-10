Володин призвал не загонять в кабалу россиян с ипотекой

Володин призвал сделать жилье более доступным для россиян
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин призвал застройщиков снижать цены на жилье Фото:

Жилье должно стать более доступным для россиян. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время отчета главы Цетробанка Эльвиры Набиуллиной.

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«Давайте продумаем эти вопросы и сделаем так, чтобы человек имел возможность приобрести жилье через льготную, обычную ипотеку, но не попадал бы в кабалу», — подчеркнул Володин в ходе трансляции на сайте Госдумы. По его словам, человек оказывается в «пожизненной кабале», чтобы закрыть ипотечный долг.

Ранее Володин призывал застройщиков снизить высокие цены на жилье. По его словам, государство активно внедряет льготную ипотеку среди разных слоев населения.

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Жилье должно стать более доступным для россиян. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время отчета главы Цетробанка Эльвиры Набиуллиной. «Давайте продумаем эти вопросы и сделаем так, чтобы человек имел возможность приобрести жилье через льготную, обычную ипотеку, но не попадал бы в кабалу», — подчеркнул Володин в ходе трансляции на сайте Госдумы. По его словам, человек оказывается в «пожизненной кабале», чтобы закрыть ипотечный долг. Ранее Володин призывал застройщиков снизить высокие цены на жилье. По его словам, государство активно внедряет льготную ипотеку среди разных слоев населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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