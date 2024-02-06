Володин пообещал разобраться с застройщиками, завышающими цены на жилье

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Вячеслав Володин считает, что застройщики сильно повышают цены на жилье, в то время, как государство старается сделать его доступнее
Вячеслав Володин считает, что застройщики сильно повышают цены на жилье, в то время, как государство старается сделать его доступнее Фото:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал решить проблему с застройщиками, которые неоправданно повышают цены на жилье в то время, как государство старается сделать льготную ипотеку более доступной. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Процентные ставки за счет государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты больших размеров. <…> Это недопустимо. <…> Планируем обсудить вопрос с Минстроем — цены на квартиры должны быть под контролем», — написал Вячеслав Володин у себя на канале. Он подчеркнул, что таких случаев не должно быть в принципе, особенно в связи с тем, что при поддержке государства ипотечные программы становятся более доступными. Правительство РФ ставит перед собой задачу, чтобы как можно больше россиян владели собственным жильем, уточнил Володин.

В январе Сбербанк изменил условия выдачи льготной ипотеки. Теперь ее оформить можно только у аккредитированных застройщиков. В конце прошлого года в России начали действовать новые правила выдачи ипотеки.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал решить проблему с застройщиками, которые неоправданно повышают цены на жилье в то время, как государство старается сделать льготную ипотеку более доступной. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Процентные ставки за счет государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты больших размеров. <…> Это недопустимо. <…> Планируем обсудить вопрос с Минстроем — цены на квартиры должны быть под контролем», — написал Вячеслав Володин у себя на канале. Он подчеркнул, что таких случаев не должно быть в принципе, особенно в связи с тем, что при поддержке государства ипотечные программы становятся более доступными. Правительство РФ ставит перед собой задачу, чтобы как можно больше россиян владели собственным жильем, уточнил Володин. В январе Сбербанк изменил условия выдачи льготной ипотеки. Теперь ее оформить можно только у аккредитированных застройщиков. В конце прошлого года в России начали действовать новые правила выдачи ипотеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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