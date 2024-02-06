Володин пообещал разобраться с застройщиками, завышающими цены на жилье

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал решить проблему с застройщиками, которые неоправданно повышают цены на жилье в то время, как государство старается сделать льготную ипотеку более доступной. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Процентные ставки за счет государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты больших размеров. <…> Это недопустимо. <…> Планируем обсудить вопрос с Минстроем — цены на квартиры должны быть под контролем», — написал Вячеслав Володин у себя на канале. Он подчеркнул, что таких случаев не должно быть в принципе, особенно в связи с тем, что при поддержке государства ипотечные программы становятся более доступными. Правительство РФ ставит перед собой задачу, чтобы как можно больше россиян владели собственным жильем, уточнил Володин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал решить проблему с застройщиками, которые неоправданно повышают цены на жилье в то время, как государство старается сделать льготную ипотеку более доступной. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Процентные ставки за счет государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты больших размеров. <…> Это недопустимо. <…> Планируем обсудить вопрос с Минстроем — цены на квартиры должны быть под контролем», — написал Вячеслав Володин у себя на канале. Он подчеркнул, что таких случаев не должно быть в принципе, особенно в связи с тем, что при поддержке государства ипотечные программы становятся более доступными. Правительство РФ ставит перед собой задачу, чтобы как можно больше россиян владели собственным жильем, уточнил Володин. В январе Сбербанк изменил условия выдачи льготной ипотеки. Теперь ее оформить можно только у аккредитированных застройщиков. В конце прошлого года в России начали действовать новые правила выдачи ипотеки.