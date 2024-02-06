Володин пообещал разобраться с застройщиками, завышающими цены на жилье

06 февраля 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин считает, что застройщики сильно повышают цены на жилье, в то время, как государство старается сделать его доступнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал решить проблему с застройщиками, которые неоправданно повышают цены на жилье в то время, как государство старается сделать льготную ипотеку более доступной. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Процентные ставки за счет государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты больших размеров. <…> Это недопустимо. <…> Планируем обсудить вопрос с Минстроем — цены на квартиры должны быть под контролем», — написал Вячеслав Володин у себя на канале. Он подчеркнул, что таких случаев не должно быть в принципе, особенно в связи с тем, что при поддержке государства ипотечные программы становятся более доступными. Правительство РФ ставит перед собой задачу, чтобы как можно больше россиян владели собственным жильем, уточнил Володин. В январе Сбербанк изменил условия выдачи льготной ипотеки. Теперь ее оформить можно только у аккредитированных застройщиков. В конце прошлого года в России начали действовать новые правила выдачи ипотеки.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал решить проблему с застройщиками, которые неоправданно повышают цены на жилье в то время, как государство старается сделать льготную ипотеку более доступной. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Процентные ставки за счет государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты больших размеров. <…> Это недопустимо. <…> Планируем обсудить вопрос с Минстроем — цены на квартиры должны быть под контролем», — написал Вячеслав Володин у себя на канале. Он подчеркнул, что таких случаев не должно быть в принципе, особенно в связи с тем, что при поддержке государства ипотечные программы становятся более доступными. Правительство РФ ставит перед собой задачу, чтобы как можно больше россиян владели собственным жильем, уточнил Володин. В январе Сбербанк изменил условия выдачи льготной ипотеки. Теперь ее оформить можно только у аккредитированных застройщиков. В конце прошлого года в России начали действовать новые правила выдачи ипотеки.