10 апреля 2024

В Челябинске выставили на продажу самый знаменитый бизнес-центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд памятников. Челябинск., орден, теплотех
В здании «Теплотеха» в свое время снимался клип западной группы Blue Foundation Фото:

В Челябинске объявлен аукцион по продаже бизнес-центра «Теплотех», который дал неофициальное название целому микрорайону. Объект выставлен на торги за 101 млн 414 тысяч рублей и это уже далеко не первая попытка реализовать здание. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

«Предлагаем имущественный комплекс в центре Челябинска, в здание Теплотехнического института. Помещения, общей площадью 4 тысячи 470 квадратных метров расположены с 3 по 5 этажах в левом крыле и в центральной части административного здания. Среди них столовая, спортзал и лифтовое машинное отделение», — сообщает в объявлении оператор по торгам АО «Российский Аукционный дом».

Организатор торгов отмечает, что сегодня большая часть помещений занята арендаторами, которые приносят стабильный доход. Форма пользования земельного участка — аренда со сроком до 2064 года.

Здание бывшего теплотехнического института построено в 1962 году. Оно также знаменито гигантской звездой на фасаде, установленной в 1973 году.

С 2015 года здание неоднократно выставлялось на торги. Сначала за 105 млн, затем за 122,5 млн, в феврале 2020 года — за 91,9 млн рублей. В июле 2020 года продавец резко снизил цену на «Теплотех» до 61,5 млн рублей.

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В Челябинске объявлен аукцион по продаже бизнес-центра «Теплотех», который дал неофициальное название целому микрорайону. Объект выставлен на торги за 101 млн 414 тысяч рублей и это уже далеко не первая попытка реализовать здание. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито». «Предлагаем имущественный комплекс в центре Челябинска, в здание Теплотехнического института. Помещения, общей площадью 4 тысячи 470 квадратных метров расположены с 3 по 5 этажах в левом крыле и в центральной части административного здания. Среди них столовая, спортзал и лифтовое машинное отделение», — сообщает в объявлении оператор по торгам АО «Российский Аукционный дом». Организатор торгов отмечает, что сегодня большая часть помещений занята арендаторами, которые приносят стабильный доход. Форма пользования земельного участка — аренда со сроком до 2064 года. Здание бывшего теплотехнического института построено в 1962 году. Оно также знаменито гигантской звездой на фасаде, установленной в 1973 году. С 2015 года здание неоднократно выставлялось на торги. Сначала за 105 млн, затем за 122,5 млн, в феврале 2020 года — за 91,9 млн рублей. В июле 2020 года продавец резко снизил цену на «Теплотех» до 61,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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