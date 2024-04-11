Власти Перми установили уличные туалеты в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , туалет, общественный туалет, сортир, уборная, благоустройство, общественное пространство, удобства
Работать туалеты будут до 22:00 Фото:

В Перми установили три новых модульных туалета. Они расположены на территории Черняевского леса, рассказали в мэрии.

«В Перми в Черняевском лесу введены в эксплуатацию уличные санузлы. Это первые модульные туалеты в городских лесах. Они были установлены в рамках реализации проекта „Зеленое кольцо“», — говорится на сайте администрации Перми.

Новые туалеты стоят у входной группы на улице Братьев Игнатовых и в местах отдыха «Солнечная Поляна» и «Золотые Пески». Санузлы оборудованы автономным водоснабжением и водоотведением. Работать они будут с 8 до 22 часов. За охрану отвечает система наружного видеонаблюдения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми установили три новых модульных туалета. Они расположены на территории Черняевского леса, рассказали в мэрии. «В Перми в Черняевском лесу введены в эксплуатацию уличные санузлы. Это первые модульные туалеты в городских лесах. Они были установлены в рамках реализации проекта „Зеленое кольцо“», — говорится на сайте администрации Перми. Новые туалеты стоят у входной группы на улице Братьев Игнатовых и в местах отдыха «Солнечная Поляна» и «Золотые Пески». Санузлы оборудованы автономным водоснабжением и водоотведением. Работать они будут с 8 до 22 часов. За охрану отвечает система наружного видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...