Власти Перми установили уличные туалеты в лесу

Работать туалеты будут до 22:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми установили три новых модульных туалета. Они расположены на территории Черняевского леса, рассказали в мэрии.

«В Перми в Черняевском лесу введены в эксплуатацию уличные санузлы. Это первые модульные туалеты в городских лесах. Они были установлены в рамках реализации проекта „Зеленое кольцо“», — говорится на сайте администрации Перми.

Новые туалеты стоят у входной группы на улице Братьев Игнатовых и в местах отдыха «Солнечная Поляна» и «Золотые Пески». Санузлы оборудованы автономным водоснабжением и водоотведением. Работать они будут с 8 до 22 часов. За охрану отвечает система наружного видеонаблюдения.