Власти Перми установили уличные туалеты в лесу

В Перми установили три новых модульных туалета. Они расположены на территории Черняевского леса, рассказали в мэрии.
«В Перми в Черняевском лесу введены в эксплуатацию уличные санузлы. Это первые модульные туалеты в городских лесах. Они были установлены в рамках реализации проекта „Зеленое кольцо“», — говорится на сайте администрации Перми.
Новые туалеты стоят у входной группы на улице Братьев Игнатовых и в местах отдыха «Солнечная Поляна» и «Золотые Пески». Санузлы оборудованы автономным водоснабжением и водоотведением. Работать они будут с 8 до 22 часов. За охрану отвечает система наружного видеонаблюдения.
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