День космонавтики 2024: история и традиции праздника

В России и за рубежом 12 апреля отмечается День космонавтики

12 апреля 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

Россия продолжает осваивать космос Фото: Пресс-служба Роскосмоса В 1961 году 12 апреля был запущен первый в мире космический корабль-спутник на земную орбиту с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту. С тех пор этот день отмечается в России как День космонавтики, а в мире — Международный день полета человека в космос. Как празднует наша планета День космонавтики в 2024 году — в материале URA.RU. История космонавтики В 1920-е годы в Петропавловской крепости была открыта «колыбель» советской космонавтики — Газодинамическая лаборатория (ГДЛ), которая занималась разработкой ракетных двигателей. В 1933 году был создан Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ) под руководством Константина Циолковского. Во время Великой Отечественной войны советские ученые также изучали немецкие ракеты V-2, а после войны приступили к созданию собственного ракетного оружия. В 1946 году была утверждена государственная ракетная программа, и началась работа над созданием боевых межконтинентальных баллистических ракет. История российской космонавтики началась в 1955 году, когда была принята программа по освоению космического пространства. В этот период были достигнуты значительные успехи. Вот основные достижения космической программы СССР: Запуск первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.

Запуск второго спутника с собакой на борту 3 ноября 1957 года.

Получение первого изображения обратной стороны Луны аппаратом «Луна-3» в 1959 году.

Первый полет человека в космос, выполненный Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года.

Первый выход человека в открытый космос, совершенный Алексеем Леоновым 19 марта 1965 года.

Создание первого в мире планетохода «Луноход-1» в 1970 году.

Первая мягкая посадка на Венеру, выполненная аппаратом «Венера-7» в 1970 году.

Первая мягкая посадка на Марс, выполненная аппаратом «Марс-3» в 1971 году.

Создание первой многомодульной орбитальной станции «Мир» на орбите Земли в 1986 году. В последующие годы российская космонавтика продолжала развиваться, были осуществлены полеты к другим планетам и спутникам. Также были созданы орбитальные станции и планетоходы. Судьба Гагарина Юрий Алексеевич Гагарин (9 марта 1934 — 27 марта 1968) был летчиком-космонавтом СССР, Героем Советского Союза и кавалером высших наград ряда государств. Он стал первым человеком, совершившим полет в космическое пространство 12 апреля 1961 года. Гагарин родился в деревне Клушино Смоленской области в семье колхозников. Он пошел в школу в 1941 году, но из-за войны обучение прервалось. Вернулся к учебе он только в 1943 году. В 1949 году Гагарин окончил шесть классов и поступил в ремесленное училище в Люберцах, где получил специальность формовщика-литейщика. Затем он учился в Саратовском индустриальном техникуме и занимался в Саратовском областном аэроклубе. В 1955 году стал курсантом 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени Ворошилова. Известно, что Юрий Гагарин познакомился с космическим кораблем «Восток» за девять месяцев до запуска. У Гагарина было два дублера: Герман Титов и Григорий Нелюбов. Перед стартом Гагарин написал прощальное письмо жене и дочерям на случай катастрофы. Во время первого полета у космонавта возникли проблемы с герметичностью люка, но проблему удалось быстро решить. Сам полет проходил в автоматическом режиме, чтобы минимизировать риски для здоровья пилота. Юрий Гагарин не подозревал о том, что произойдет с кораблем при входе в плотные слои атмосферы, и думал, что погибнет. Приземление проходило с использованием катапульты и парашюта. Полет Гагарина произвел неизгладимое впечатление на весь мир. Советское правительство назначило его послом доброй воли. В апреле 1961 года Юрий Гагарин полетел за границу, где провел три года с программой «Миссия мира». Он посетил 30 стран и встретился с их лидерами, включая британскую королеву Елизавету II. После успешного полета Гагарин продолжил карьеру в космической программе, занимался общественной деятельностью и обучался в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. В 1964 году он стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов и командиром отряда советских космонавтов. 27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области во время учебного полета на самолете МиГ-15УТИ под руководством опытного инструктора Владимира Серегина. Причины и обстоятельства катастрофы остаются невыясненными до сих пор. Как считал генерал-майор авиации Николай Кузнецов, на высоте у Серегина произошел сердечный приступ. Гагарин, до последнего пытаясь спасти инструктора, не успел катапультироваться. Суеверия и приметы у космонавтов Российские и западные космонавты имеют свои суеверия и приметы. Например, российские космонавты берут с собой веточку полыни, которая напоминает о Земле, и провожают экипаж под песню «Земля в иллюминаторе». В России у космонавтов понедельник считается «не стартовым» днем из-за серии аварий, произошедших в начале космической эры. Есть и несчастливые даты: на космодроме Байконура старт никогда не назначается на 24 октября. Существовал и запрет на усы. Долгое время в космос не пускали космонавтов с усами, но позже запрет сняли. Также космонавты никогда не дают автографы до первого полета, но расписываются на бутылке водки после успешного полета. Западные космонавты тоже имеют свои суеверия. Например, некоторые из них никогда не прощаются с провожающими. Как отмечают День Космонавтики в России Традиционно в День космонавтики в России проходят различные мероприятия, связанные с жизнью и подвигом Юрия Гагарина и достижениями страны в освоении космоса. В школах проводятся классные часы, в музеях космонавтики организуются выставки. В Москве можно посетить центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, где представлены образцы космической и летательной техники. В Подмосковье находится Звездный городок — Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, а в Санкт-Петербурге — Музей космонавтики и ракетной техники имени Глушко. Во многих городах России к Дню космонавтики запускают самодельные модели ракет, сделанные учащимися клубов ракетомоделирования. Это мероприятие стало традицией и привлекает внимание молодежи к космической тематике. В этот день также проводятся различные мероприятия, такие как фестивали, выставки, научные конференции и вечеринки на космическую тематику. Также этот день можно посвятить полету на авиасимуляторе. Он не заменит космический корабль, но управление точной копией самолета оставит незабываемые впечатления. Полет станет отличной возможностью воплотить детскую мечту стать космонавтом. Как отмечают День Космонавтики за рубежом

7 апреля 2011 года Организация Объединенных Наций (ООН) объявила о начале новой космической эры. В связи с этим событием 12 апреля было объявлено Международным днем полета человека в космос. В этот день специалисты космической индустрии отмечают «Юрьеву ночь». Юрьева ночь (Yuri’s Night) — это неформальное празднование Дня космонавтики, которое проводится за рубежом. Этот праздник был создан астробиологом NASA Лореттой Идальго Уайтсайдз и ее мужем Джорджем, исполнительным директором Virgin Galactic. Особенностью Юрьевой ночи является отсутствие единого формата мероприятий. Каждый участник организует события по своему усмотрению. Некоторые предпочитают проводить молодежные мероприятия с танцами, космическими флешмобами и научными лекциями в барах. Другие организуют тематические фестивали, концерты и привлекают художников, писателей и других представителей творческих профессий. Главная цель Юрьевой ночи — популяризация науки, особенно космических исследований. С каждым годом к этому празднику присоединяется все больше стран и городов, что свидетельствует о его популярности и значимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 1961 году 12 апреля был запущен первый в мире космический корабль-спутник на земную орбиту с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту. С тех пор этот день отмечается в России как День космонавтики, а в мире — Международный день полета человека в космос. Как празднует наша планета День космонавтики в 2024 году — в материале URA.RU. В 1920-е годы в Петропавловской крепости была открыта «колыбель» советской космонавтики — Газодинамическая лаборатория (ГДЛ), которая занималась разработкой ракетных двигателей. В 1933 году был создан Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ) под руководством Константина Циолковского. Во время Великой Отечественной войны советские ученые также изучали немецкие ракеты V-2, а после войны приступили к созданию собственного ракетного оружия. В 1946 году была утверждена государственная ракетная программа, и началась работа над созданием боевых межконтинентальных баллистических ракет. История российской космонавтики началась в 1955 году, когда была принята программа по освоению космического пространства. В этот период были достигнуты значительные успехи. Вот основные достижения космической программы СССР: В последующие годы российская космонавтика продолжала развиваться, были осуществлены полеты к другим планетам и спутникам. Также были созданы орбитальные станции и планетоходы. Юрий Алексеевич Гагарин (9 марта 1934 — 27 марта 1968) был летчиком-космонавтом СССР, Героем Советского Союза и кавалером высших наград ряда государств. Он стал первым человеком, совершившим полет в космическое пространство 12 апреля 1961 года. Гагарин родился в деревне Клушино Смоленской области в семье колхозников. Он пошел в школу в 1941 году, но из-за войны обучение прервалось. Вернулся к учебе он только в 1943 году. В 1949 году Гагарин окончил шесть классов и поступил в ремесленное училище в Люберцах, где получил специальность формовщика-литейщика. Затем он учился в Саратовском индустриальном техникуме и занимался в Саратовском областном аэроклубе. В 1955 году стал курсантом 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени Ворошилова. Известно, что Юрий Гагарин познакомился с космическим кораблем «Восток» за девять месяцев до запуска. У Гагарина было два дублера: Герман Титов и Григорий Нелюбов. Перед стартом Гагарин написал прощальное письмо жене и дочерям на случай катастрофы. Во время первого полета у космонавта возникли проблемы с герметичностью люка, но проблему удалось быстро решить. Сам полет проходил в автоматическом режиме, чтобы минимизировать риски для здоровья пилота. Юрий Гагарин не подозревал о том, что произойдет с кораблем при входе в плотные слои атмосферы, и думал, что погибнет. Приземление проходило с использованием катапульты и парашюта. Полет Гагарина произвел неизгладимое впечатление на весь мир. Советское правительство назначило его послом доброй воли. В апреле 1961 года Юрий Гагарин полетел за границу, где провел три года с программой «Миссия мира». Он посетил 30 стран и встретился с их лидерами, включая британскую королеву Елизавету II. После успешного полета Гагарин продолжил карьеру в космической программе, занимался общественной деятельностью и обучался в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. В 1964 году он стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов и командиром отряда советских космонавтов. 27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области во время учебного полета на самолете МиГ-15УТИ под руководством опытного инструктора Владимира Серегина. Причины и обстоятельства катастрофы остаются невыясненными до сих пор. Как считал генерал-майор авиации Николай Кузнецов, на высоте у Серегина произошел сердечный приступ. Гагарин, до последнего пытаясь спасти инструктора, не успел катапультироваться. Российские и западные космонавты имеют свои суеверия и приметы. Например, российские космонавты берут с собой веточку полыни, которая напоминает о Земле, и провожают экипаж под песню «Земля в иллюминаторе». В России у космонавтов понедельник считается «не стартовым» днем из-за серии аварий, произошедших в начале космической эры. Есть и несчастливые даты: на космодроме Байконура старт никогда не назначается на 24 октября. Существовал и запрет на усы. Долгое время в космос не пускали космонавтов с усами, но позже запрет сняли. Также космонавты никогда не дают автографы до первого полета, но расписываются на бутылке водки после успешного полета. Западные космонавты тоже имеют свои суеверия. Например, некоторые из них никогда не прощаются с провожающими. Традиционно в День космонавтики в России проходят различные мероприятия, связанные с жизнью и подвигом Юрия Гагарина и достижениями страны в освоении космоса. В школах проводятся классные часы, в музеях космонавтики организуются выставки. В Москве можно посетить центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, где представлены образцы космической и летательной техники. В Подмосковье находится Звездный городок — Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, а в Санкт-Петербурге — Музей космонавтики и ракетной техники имени Глушко. Во многих городах России к Дню космонавтики запускают самодельные модели ракет, сделанные учащимися клубов ракетомоделирования. Это мероприятие стало традицией и привлекает внимание молодежи к космической тематике. В этот день также проводятся различные мероприятия, такие как фестивали, выставки, научные конференции и вечеринки на космическую тематику. Также этот день можно посвятить полету на авиасимуляторе. Он не заменит космический корабль, но управление точной копией самолета оставит незабываемые впечатления. Полет станет отличной возможностью воплотить детскую мечту стать космонавтом. 7 апреля 2011 года Организация Объединенных Наций (ООН) объявила о начале новой космической эры. В связи с этим событием 12 апреля было объявлено Международным днем полета человека в космос. В этот день специалисты космической индустрии отмечают «Юрьеву ночь». Юрьева ночь (Yuri’s Night) — это неформальное празднование Дня космонавтики, которое проводится за рубежом. Этот праздник был создан астробиологом NASA Лореттой Идальго Уайтсайдз и ее мужем Джорджем, исполнительным директором Virgin Galactic. Особенностью Юрьевой ночи является отсутствие единого формата мероприятий. Каждый участник организует события по своему усмотрению. Некоторые предпочитают проводить молодежные мероприятия с танцами, космическими флешмобами и научными лекциями в барах. Другие организуют тематические фестивали, концерты и привлекают художников, писателей и других представителей творческих профессий. Главная цель Юрьевой ночи — популяризация науки, особенно космических исследований. С каждым годом к этому празднику присоединяется все больше стран и городов, что свидетельствует о его популярности и значимости.