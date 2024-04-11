Путин наградил руководителя Пермского губернского оркестра орденом

Художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Тверетинова Евгения Александровича — художественного руководителя, главного дирижера государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский губернский оркестр», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на портале правовой информации.
Евгений Тверетинов руководит Пермским губернским оркестром 46 лет. 10 марта он отметил юбилей — музыканту исполнилось 70 лет. На праздник он устроил большой концерт «Парад дирижеров» — в шоу приняли участие руководители нескольких оркестров из Перми и других городов России.
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Художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Тверетинова Евгения Александровича — художественного руководителя, главного дирижера государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский губернский оркестр», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на портале правовой информации. Евгений Тверетинов руководит Пермским губернским оркестром 46 лет. 10 марта он отметил юбилей — музыканту исполнилось 70 лет. На праздник он устроил большой концерт «Парад дирижеров» — в шоу приняли участие руководители нескольких оркестров из Перми и других городов России.