11 апреля 2024

Путин наградил руководителя Пермского губернского оркестра орденом

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Фестиваль военных духовых оркестров "Фанфары Прикамья". Пермь, тверетинов евгений
10 марта Евгений Тверетинов отметил 70-летие Фото:

Художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Тверетинова Евгения Александровича — художественного руководителя, главного дирижера государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский губернский оркестр», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на портале правовой информации.

Евгений Тверетинов руководит Пермским губернским оркестром 46 лет. 10 марта он отметил юбилей — музыканту исполнилось 70 лет. На праздник он устроил большой концерт «Парад дирижеров» — в шоу приняли участие руководители нескольких оркестров из Перми и других городов России.

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Художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Тверетинова Евгения Александровича — художественного руководителя, главного дирижера государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский губернский оркестр», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на портале правовой информации. Евгений Тверетинов руководит Пермским губернским оркестром 46 лет. 10 марта он отметил юбилей — музыканту исполнилось 70 лет. На праздник он устроил большой концерт «Парад дирижеров» — в шоу приняли участие руководители нескольких оркестров из Перми и других городов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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