11 февраля 2024
10 февраля 2024

Глава Пермского губернского оркестра Тверетинов устроит «Парад дирижеров»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль военных духовых оркестров "Фанфары Прикамья". Пермь, тверетинов евгений
Евгений Тверетинов приглашает на юбилейный концерт (архивное фото) Фото:

Главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов отметит юбилей большим концертом. Программу он назвал «Парад дирижеров» — в шоу примут участие руководители нескольких оркестров из Перми и других городов России.

«Юбилейный концерт художественного руководителя и главного дирижера Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова состоится 10 марта. Он представляет программу „Парад дирижеров“. В концерте примут участие приглашенные дирижеры», — говорится на сайте министерства культуры Прикамья.

Среди приглашенных артистов — главные дирижеры Ярославского духового оркестра Анатолий Зубарев и оркестра Урал-Бэнд из Екатеринбурга Александр Павлов, джазовый дирижер и аранжировщик Евгений Манцырин, дирижеры оркестров Пермского военного института войск национальной гвардии РФ Евгений Шабалин и Пермского суворовского военного училища Юрий Лавриков. Также в программе — воспитанники Пермского хореографического училища и коллектив бальных танцев «Дуэт».

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Главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов отметит юбилей большим концертом. Программу он назвал «Парад дирижеров» — в шоу примут участие руководители нескольких оркестров из Перми и других городов России. «Юбилейный концерт художественного руководителя и главного дирижера Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова состоится 10 марта. Он представляет программу „Парад дирижеров“. В концерте примут участие приглашенные дирижеры», — говорится на сайте министерства культуры Прикамья. Среди приглашенных артистов — главные дирижеры Ярославского духового оркестра Анатолий Зубарев и оркестра Урал-Бэнд из Екатеринбурга Александр Павлов, джазовый дирижер и аранжировщик Евгений Манцырин, дирижеры оркестров Пермского военного института войск национальной гвардии РФ Евгений Шабалин и Пермского суворовского военного училища Юрий Лавриков. Также в программе — воспитанники Пермского хореографического училища и коллектив бальных танцев «Дуэт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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