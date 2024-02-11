Глава Пермского губернского оркестра Тверетинов устроит «Парад дирижеров»

Главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов отметит юбилей большим концертом. Программу он назвал «Парад дирижеров» — в шоу примут участие руководители нескольких оркестров из Перми и других городов России.
«Юбилейный концерт художественного руководителя и главного дирижера Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова состоится 10 марта. Он представляет программу „Парад дирижеров“. В концерте примут участие приглашенные дирижеры», — говорится на сайте министерства культуры Прикамья.
Среди приглашенных артистов — главные дирижеры Ярославского духового оркестра Анатолий Зубарев и оркестра Урал-Бэнд из Екатеринбурга Александр Павлов, джазовый дирижер и аранжировщик Евгений Манцырин, дирижеры оркестров Пермского военного института войск национальной гвардии РФ Евгений Шабалин и Пермского суворовского военного училища Юрий Лавриков. Также в программе — воспитанники Пермского хореографического училища и коллектив бальных танцев «Дуэт».
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