В ХМАО ограничено движение на нескольких федеральных автодорогах

12 апреля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Движение ограничили из-за метели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО ограничено движение на нескольких федеральных трассах. Информация об этом была опубликована в tg-канале Северавтодор. Ограничения действуют на автодорогах в Сургутском районе. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, сильный ветер) вводятся ограничения максимальной скорости 70 км/ч», — указано в канале. Движение ограничено в сторону Нижневартовска, Лянтора и Когалыма. Когда снимут ограничения, в сообщении не указывается. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО похолодает до -16 градусов. При этом синоптики сообщали об умеренном ветре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО ограничено движение на нескольких федеральных трассах. Информация об этом была опубликована в tg-канале Северавтодор. Ограничения действуют на автодорогах в Сургутском районе. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, сильный ветер) вводятся ограничения максимальной скорости 70 км/ч», — указано в канале. Движение ограничено в сторону Нижневартовска, Лянтора и Когалыма. Когда снимут ограничения, в сообщении не указывается. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО похолодает до -16 градусов. При этом синоптики сообщали об умеренном ветре.