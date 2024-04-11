11 апреля 2024

В ХМАО ограничено движение на нескольких федеральных автодорогах

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Движение ограничили из-за метели Фото:

В ХМАО ограничено движение на нескольких федеральных трассах. Информация об этом была опубликована в tg-канале Северавтодор.

Ограничения действуют на автодорогах в Сургутском районе. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, сильный ветер) вводятся ограничения максимальной скорости 70 км/ч», — указано в канале.

Движение ограничено в сторону Нижневартовска, Лянтора и Когалыма. Когда снимут ограничения, в сообщении не указывается.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО похолодает до -16 градусов. При этом синоптики сообщали об умеренном ветре.

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В ХМАО ограничено движение на нескольких федеральных трассах. Информация об этом была опубликована в tg-канале Северавтодор. Ограничения действуют на автодорогах в Сургутском районе. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, сильный ветер) вводятся ограничения максимальной скорости 70 км/ч», — указано в канале. Движение ограничено в сторону Нижневартовска, Лянтора и Когалыма. Когда снимут ограничения, в сообщении не указывается. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО похолодает до -16 градусов. При этом синоптики сообщали об умеренном ветре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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