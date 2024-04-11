В ХМАО ограничено движение на нескольких федеральных автодорогах

Движение ограничили из-за метели
В ХМАО ограничено движение на нескольких федеральных трассах. Информация об этом была опубликована в tg-канале Северавтодор.
Ограничения действуют на автодорогах в Сургутском районе. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, сильный ветер) вводятся ограничения максимальной скорости 70 км/ч», — указано в канале.
Движение ограничено в сторону Нижневартовска, Лянтора и Когалыма. Когда снимут ограничения, в сообщении не указывается.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО похолодает до -16 градусов. При этом синоптики сообщали об умеренном ветре.
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