Якубович пошутил, что удалил позвоночник после викторины «Опорный край»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие выставки "Спасители" в Ельцин Центре. Екатеринбург, якубович леонид
Леонид Якубович улетел в Москву Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Шоумен Леонид Якубович пошутил об удалении позвоночника, части ноги и мочевого пузыря на фоне слухов, что его отвезли в больницу после викторины «Опорный край», которая проходила в Екатеринбурге. Его комментарий появился в Telegram.

«Удалил позвоночник, часть ноги и мочевой пузырь! Сейчас меня частями везут в аэропорт! В Москву лечу четырьмя самолетами! Новость прочитал одним глазом! Жду, когда подвезут второй, чтобы прочитать полноценно!» — передает telegram-канал Mash слова Якубовича.

В пресс-службе «Опорного края» пояснили, что с ведущим все в порядке. «Он провел церемонию, потом пошел на встречу с юными журналистами — она была здесь же, в „Космосе“, и пробыл там даже больше времени, чем мы рассчитывали — увлекся. График у него очень плотный, поэтому в Екатеринбурге он не задержался, улетел», — следует из сообщения.

В СМИ разошлись слухи о том, что Якубовича госпитализировали. На самом же деле, как сообщало URA.RU, шоумен потянул спину, из-за чего решил просто показаться врачам. Возможно, именно с плохим самочувствием были связаны оплошности, которые он допустил на церемонии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шоумен Леонид Якубович пошутил об удалении позвоночника, части ноги и мочевого пузыря на фоне слухов, что его отвезли в больницу после викторины «Опорный край», которая проходила в Екатеринбурге. Его комментарий появился в Telegram. «Удалил позвоночник, часть ноги и мочевой пузырь! Сейчас меня частями везут в аэропорт! В Москву лечу четырьмя самолетами! Новость прочитал одним глазом! Жду, когда подвезут второй, чтобы прочитать полноценно!» — передает telegram-канал Mash слова Якубовича. В пресс-службе «Опорного края» пояснили, что с ведущим все в порядке. «Он провел церемонию, потом пошел на встречу с юными журналистами — она была здесь же, в „Космосе“, и пробыл там даже больше времени, чем мы рассчитывали — увлекся. График у него очень плотный, поэтому в Екатеринбурге он не задержался, улетел», — следует из сообщения. В СМИ разошлись слухи о том, что Якубовича госпитализировали. На самом же деле, как сообщало URA.RU, шоумен потянул спину, из-за чего решил просто показаться врачам. Возможно, именно с плохим самочувствием были связаны оплошности, которые он допустил на церемонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...