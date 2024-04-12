Якубович пошутил, что удалил позвоночник после викторины «Опорный край»

12 апреля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Леонид Якубович улетел в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Шоумен Леонид Якубович пошутил об удалении позвоночника, части ноги и мочевого пузыря на фоне слухов, что его отвезли в больницу после викторины «Опорный край», которая проходила в Екатеринбурге. Его комментарий появился в Telegram. «Удалил позвоночник, часть ноги и мочевой пузырь! Сейчас меня частями везут в аэропорт! В Москву лечу четырьмя самолетами! Новость прочитал одним глазом! Жду, когда подвезут второй, чтобы прочитать полноценно!» — передает telegram-канал Mash слова Якубовича. В пресс-службе «Опорного края» пояснили, что с ведущим все в порядке. «Он провел церемонию, потом пошел на встречу с юными журналистами — она была здесь же, в „Космосе“, и пробыл там даже больше времени, чем мы рассчитывали — увлекся. График у него очень плотный, поэтому в Екатеринбурге он не задержался, улетел», — следует из сообщения. В СМИ разошлись слухи о том, что Якубовича госпитализировали. На самом же деле, как сообщало URA.RU, шоумен потянул спину, из-за чего решил просто показаться врачам. Возможно, именно с плохим самочувствием были связаны оплошности, которые он допустил на церемонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шоумен Леонид Якубович пошутил об удалении позвоночника, части ноги и мочевого пузыря на фоне слухов, что его отвезли в больницу после викторины «Опорный край», которая проходила в Екатеринбурге. Его комментарий появился в Telegram. «Удалил позвоночник, часть ноги и мочевой пузырь! Сейчас меня частями везут в аэропорт! В Москву лечу четырьмя самолетами! Новость прочитал одним глазом! Жду, когда подвезут второй, чтобы прочитать полноценно!» — передает telegram-канал Mash слова Якубовича. В пресс-службе «Опорного края» пояснили, что с ведущим все в порядке. «Он провел церемонию, потом пошел на встречу с юными журналистами — она была здесь же, в „Космосе“, и пробыл там даже больше времени, чем мы рассчитывали — увлекся. График у него очень плотный, поэтому в Екатеринбурге он не задержался, улетел», — следует из сообщения. В СМИ разошлись слухи о том, что Якубовича госпитализировали. На самом же деле, как сообщало URA.RU, шоумен потянул спину, из-за чего решил просто показаться врачам. Возможно, именно с плохим самочувствием были связаны оплошности, которые он допустил на церемонии.