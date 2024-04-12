Якубовича повезли к врачам после викторины «Опорный край»

Якубович почувствовал себя плохо на викторине «Опорный край» в Екатеринбурге

12 апреля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Ведущий вел церемонию, превозмогая боль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Телеведущему Леониду Якубовичу пришлось показаться врачам после финала викторины «Опорный край» в Екатеринбурге. Причиной стало неважное самочувствие артиста, передает корреспондент URA.RU. Как оказалось, накануне Якубович потянул спину, и ему было физически тяжело вести церемонию. Поскольку уже вечером 12 апреля у артиста должен состояться вылет из Екатеринбурга в Калугу, его решили показать врачам. Возможно, именно с плохим самочувствием были связаны маленькие оплошности, которые допустил ведущий. Так, во время переклички Леонид Якубович с ошибками произнес названия некоторых свердловских городов. Финал розыгрыша викторины «Опорный край» состоялся в ККТ «Космос». Было разыграно 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов и 2000 смартфонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущему Леониду Якубовичу пришлось показаться врачам после финала викторины «Опорный край» в Екатеринбурге. Причиной стало неважное самочувствие артиста, передает корреспондент URA.RU. Как оказалось, накануне Якубович потянул спину, и ему было физически тяжело вести церемонию. Поскольку уже вечером 12 апреля у артиста должен состояться вылет из Екатеринбурга в Калугу, его решили показать врачам. Возможно, именно с плохим самочувствием были связаны маленькие оплошности, которые допустил ведущий. Так, во время переклички Леонид Якубович с ошибками произнес названия некоторых свердловских городов. Финал розыгрыша викторины «Опорный край» состоялся в ККТ «Космос». Было разыграно 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов и 2000 смартфонов.