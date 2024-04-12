Как график работы влияет на развитие рака

Психолог Панфилова: неудобный рабочий график может привести к инфаркту и раку
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Интервью с Элеонорой Расуловой. Екатеринбург, офис, областное телевидение, работа в офисе, отв
Организм человека не может систематически выносить большую нагрузку на работе, заявила Панфилова Фото:

Неудобный рабочий график может привести человека к инфарктам или появлению онкологических заболеваний. Об этом сообщила семейный психолог Наталья Панфилова. Она отметила, что систематически организм не может терпеть такую нагрузку.

«Если человек работает в неудобном для себя графике (например, человек-„сова“ вынужден начинать работу чуть свет, а „жаворонок“ засиживается допоздна), дело не в депрессии, не в том, что он будет печален и что ему перестанет чего-то хотеться, а в том, что сотрудник физически будет быстрее изнашиваться, чаще болеть… В результате мы получаем ранние инфаркты, инсульты и онкологические заболевания», — заявила Панфилова. Ее слов передает «Национальная служба новостей».

Таким образом она объяснила исследование ученых из Нью-Йоркского университета. По их мнению, гибкий график работы может привести к появлению депрессии. Психолог также добавила, что организм человека не может годами выносить подобную тяжелую нагрузку. В частности, это касается не физического, а умственного труда.

Ранее врач общей практики Мария Беляева сообщила, что причиной инсульта могут стать усиление ветра и перепады температуры в весенний период. Для предотвращения воздействия от температурных перепадов врач посоветовала вовремя принимать назначенные препараты и следить за артериальным давлением.

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Неудобный рабочий график может привести человека к инфарктам или появлению онкологических заболеваний. Об этом сообщила семейный психолог Наталья Панфилова. Она отметила, что систематически организм не может терпеть такую нагрузку. «Если человек работает в неудобном для себя графике (например, человек-„сова“ вынужден начинать работу чуть свет, а „жаворонок“ засиживается допоздна), дело не в депрессии, не в том, что он будет печален и что ему перестанет чего-то хотеться, а в том, что сотрудник физически будет быстрее изнашиваться, чаще болеть… В результате мы получаем ранние инфаркты, инсульты и онкологические заболевания», — заявила Панфилова. Ее слов передает «Национальная служба новостей». Таким образом она объяснила исследование ученых из Нью-Йоркского университета. По их мнению, гибкий график работы может привести к появлению депрессии. Психолог также добавила, что организм человека не может годами выносить подобную тяжелую нагрузку. В частности, это касается не физического, а умственного труда. Ранее врач общей практики Мария Беляева сообщила, что причиной инсульта могут стать усиление ветра и перепады температуры в весенний период. Для предотвращения воздействия от температурных перепадов врач посоветовала вовремя принимать назначенные препараты и следить за артериальным давлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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