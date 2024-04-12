Как график работы влияет на развитие рака

Психолог Панфилова: неудобный рабочий график может привести к инфаркту и раку

12 апреля 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Организм человека не может систематически выносить большую нагрузку на работе, заявила Панфилова Фото: Анна Майорова © URA.RU Неудобный рабочий график может привести человека к инфарктам или появлению онкологических заболеваний. Об этом сообщила семейный психолог Наталья Панфилова. Она отметила, что систематически организм не может терпеть такую нагрузку. «Если человек работает в неудобном для себя графике (например, человек-„сова“ вынужден начинать работу чуть свет, а „жаворонок“ засиживается допоздна), дело не в депрессии, не в том, что он будет печален и что ему перестанет чего-то хотеться, а в том, что сотрудник физически будет быстрее изнашиваться, чаще болеть… В результате мы получаем ранние инфаркты, инсульты и онкологические заболевания», — заявила Панфилова. Ее слов передает «Национальная служба новостей». Таким образом она объяснила исследование ученых из Нью-Йоркского университета. По их мнению, гибкий график работы может привести к появлению депрессии. Психолог также добавила, что организм человека не может годами выносить подобную тяжелую нагрузку. В частности, это касается не физического, а умственного труда. Ранее врач общей практики Мария Беляева сообщила, что причиной инсульта могут стать усиление ветра и перепады температуры в весенний период. Для предотвращения воздействия от температурных перепадов врач посоветовала вовремя принимать назначенные препараты и следить за артериальным давлением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неудобный рабочий график может привести человека к инфарктам или появлению онкологических заболеваний. Об этом сообщила семейный психолог Наталья Панфилова. Она отметила, что систематически организм не может терпеть такую нагрузку. «Если человек работает в неудобном для себя графике (например, человек-„сова“ вынужден начинать работу чуть свет, а „жаворонок“ засиживается допоздна), дело не в депрессии, не в том, что он будет печален и что ему перестанет чего-то хотеться, а в том, что сотрудник физически будет быстрее изнашиваться, чаще болеть… В результате мы получаем ранние инфаркты, инсульты и онкологические заболевания», — заявила Панфилова. Ее слов передает «Национальная служба новостей». Таким образом она объяснила исследование ученых из Нью-Йоркского университета. По их мнению, гибкий график работы может привести к появлению депрессии. Психолог также добавила, что организм человека не может годами выносить подобную тяжелую нагрузку. В частности, это касается не физического, а умственного труда. Ранее врач общей практики Мария Беляева сообщила, что причиной инсульта могут стать усиление ветра и перепады температуры в весенний период. Для предотвращения воздействия от температурных перепадов врач посоветовала вовремя принимать назначенные препараты и следить за артериальным давлением.