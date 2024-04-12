В России вдвое подорожали китайские машины с пробегом

12 апреля 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Самым продаваемым китайским кроссовером на вторичном рынке РФ стал Geely Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На вторичном рынке России китайские внедорожники и кроссоверы подорожали почти вдвое за год. Их средняя стоимость достигла 2,5 млн рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто». «Средняя стоимость подержанных кроссоверов и внедорожников от китайских производителей повысилась на 96,7% год к году — до 2,5 млн рублей», — говорится в исследовании. Информацию передает « Газета.Ru» . Среди подержанных кроссоверов по продажам лидирует Geely. Его доля продаж составила 26,6%. На втором месте расположился Chery с 18,8% продаж, на третьем — Lifan с 9,5% продаж. Кроме того, в этот рейтинг вошли такие марки, как Zeekr, Exeed, Great Wall, Haval, LiXiang, Changan и Voyah. Помимо прочего, в число популярных паркетных автомобилей из КНР вошли Geely Monjaro, который расположился на первом месте по продажам, и Chery Tiggo (T11). Также в рейтинг вошли LiXiang L7, LiXiang L9 и Geely Coolray. Ранее официальный представитель китайской экспортной компании Biulu Чень Цзяхао сообщил, что россияне могут столкнуться с новыми рисками при покупке автомобиля из КНР. Например, дилеры пытаются продать автомобили, которые находятся в залоге. В связи с этим покупка гражданами РФ машин может привести к проблемам с оплатой налогов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На вторичном рынке России китайские внедорожники и кроссоверы подорожали почти вдвое за год. Их средняя стоимость достигла 2,5 млн рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто». «Средняя стоимость подержанных кроссоверов и внедорожников от китайских производителей повысилась на 96,7% год к году — до 2,5 млн рублей», — говорится в исследовании. Информацию передает «Газета.Ru». Среди подержанных кроссоверов по продажам лидирует Geely. Его доля продаж составила 26,6%. На втором месте расположился Chery с 18,8% продаж, на третьем — Lifan с 9,5% продаж. Кроме того, в этот рейтинг вошли такие марки, как Zeekr, Exeed, Great Wall, Haval, LiXiang, Changan и Voyah. Помимо прочего, в число популярных паркетных автомобилей из КНР вошли Geely Monjaro, который расположился на первом месте по продажам, и Chery Tiggo (T11). Также в рейтинг вошли LiXiang L7, LiXiang L9 и Geely Coolray. Ранее официальный представитель китайской экспортной компании Biulu Чень Цзяхао сообщил, что россияне могут столкнуться с новыми рисками при покупке автомобиля из КНР. Например, дилеры пытаются продать автомобили, которые находятся в залоге. В связи с этим покупка гражданами РФ машин может привести к проблемам с оплатой налогов.