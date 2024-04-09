Названы новые риски при покупке китайского автомобиля

«Известия»: появилась опасность приобретения залогового автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон ВОЛЬВО. Челябинск, вольво, автосалон, автомобиль, иномарка
Владельцев премиальных китайские авто призвали проверить свои машины в залоговом реестре Фото:

Россияне могут столкнуться с новыми рисками при покупке автомобилей из Китая. Об этом рассказал официальный представитель китайской экспортной компании Biulu Чень Цзяхао. По его словам, дилеры пытаются реализовать автомобили, находившиеся в залоге.

«Покупатели из РФ могут столкнуться с ситуацией, когда машины от компании Neo Cars находятся в залоге и могут быть зарегистрированы в залоговом реестре», — передают слова Цзяхао «Известия». Он уточнил, что часть машин уже находится в залоге и могут быть реализованы только после урегулирования залоговых обязательств. В связи с этим россиянам покупка авто из этих компаний может принести проблемы с оплатой налогов.

Ранее сообщалось, что жители России активно покупают китайские автомобили. Их доля в продажах на рынке в РФ превысила 50%. Согласно исследованиям, эти цифры вывели авто из Китая в лидеры по продажам. Также известно, что цена автомобиля из Китая выросла в России за год 5%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россияне могут столкнуться с новыми рисками при покупке автомобилей из Китая. Об этом рассказал официальный представитель китайской экспортной компании Biulu Чень Цзяхао. По его словам, дилеры пытаются реализовать автомобили, находившиеся в залоге. «Покупатели из РФ могут столкнуться с ситуацией, когда машины от компании Neo Cars находятся в залоге и могут быть зарегистрированы в залоговом реестре», — передают слова Цзяхао «Известия». Он уточнил, что часть машин уже находится в залоге и могут быть реализованы только после урегулирования залоговых обязательств. В связи с этим россиянам покупка авто из этих компаний может принести проблемы с оплатой налогов. Ранее сообщалось, что жители России активно покупают китайские автомобили. Их доля в продажах на рынке в РФ превысила 50%. Согласно исследованиям, эти цифры вывели авто из Китая в лидеры по продажам. Также известно, что цена автомобиля из Китая выросла в России за год 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...