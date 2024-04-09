Названы новые риски при покупке китайского автомобиля

«Известия»: появилась опасность приобретения залогового автомобиля

09 апреля 2024 в 07:03 Размер текста - 17 +

Владельцев премиальных китайские авто призвали проверить свои машины в залоговом реестре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россияне могут столкнуться с новыми рисками при покупке автомобилей из Китая. Об этом рассказал официальный представитель китайской экспортной компании Biulu Чень Цзяхао. По его словам, дилеры пытаются реализовать автомобили, находившиеся в залоге. «Покупатели из РФ могут столкнуться с ситуацией, когда машины от компании Neo Cars находятся в залоге и могут быть зарегистрированы в залоговом реестре», — передают слова Цзяхао «Известия». Он уточнил, что часть машин уже находится в залоге и могут быть реализованы только после урегулирования залоговых обязательств. В связи с этим россиянам покупка авто из этих компаний может принести проблемы с оплатой налогов. Ранее сообщалось, что жители России активно покупают китайские автомобили. Их доля в продажах на рынке в РФ превысила 50%. Согласно исследованиям, эти цифры вывели авто из Китая в лидеры по продажам. Также известно, что цена автомобиля из Китая выросла в России за год 5%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне могут столкнуться с новыми рисками при покупке автомобилей из Китая. Об этом рассказал официальный представитель китайской экспортной компании Biulu Чень Цзяхао. По его словам, дилеры пытаются реализовать автомобили, находившиеся в залоге. «Покупатели из РФ могут столкнуться с ситуацией, когда машины от компании Neo Cars находятся в залоге и могут быть зарегистрированы в залоговом реестре», — передают слова Цзяхао «Известия». Он уточнил, что часть машин уже находится в залоге и могут быть реализованы только после урегулирования залоговых обязательств. В связи с этим россиянам покупка авто из этих компаний может принести проблемы с оплатой налогов. Ранее сообщалось, что жители России активно покупают китайские автомобили. Их доля в продажах на рынке в РФ превысила 50%. Согласно исследованиям, эти цифры вывели авто из Китая в лидеры по продажам. Также известно, что цена автомобиля из Китая выросла в России за год 5%.