Спрос на земельные участки в Челябинской области растет, несмотря на цены

15 апреля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Спрос на земельные участки растет, несмотря на повышение цен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спрос на покупку земельных участков в Челябинской области за последний год увеличился на 5%, несмотря на сокращение предложения и рост средней стоимости. Об этом 15 апреля сообщают эксперты «Авито Недвижимости». «По итогам первого квартала 2024 года наблюдается увеличение стоимости земельных участков и снижение их предложения, что, в свою очередь, привело к росту спроса. Исследование показало, что по всей России спрос на покупку земли вырос в среднем на 10%, а в Челябинской области — на 5%», — отмечают аналитики «Авито Недвижимости». При этом средняя стоимость участков в регионе за год поднялась на 36%, достигнув отметки в 0,5 млн рублей. В сегменте аренды земли предложение сократилось на 1%, а спрос упал на 12%. Спрос на покупку земли по итогам I квартала 2024 года вырос в 20 из 34 регионов, участвовавших в исследовании. В Крыму приобретением участков стали интересоваться на 57% чаще, чем в I квартале 2023 года, в Тюменской области — на 50%, в Ростовской области — на 31%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спрос на покупку земельных участков в Челябинской области за последний год увеличился на 5%, несмотря на сокращение предложения и рост средней стоимости. Об этом 15 апреля сообщают эксперты «Авито Недвижимости». «По итогам первого квартала 2024 года наблюдается увеличение стоимости земельных участков и снижение их предложения, что, в свою очередь, привело к росту спроса. Исследование показало, что по всей России спрос на покупку земли вырос в среднем на 10%, а в Челябинской области — на 5%», — отмечают аналитики «Авито Недвижимости». При этом средняя стоимость участков в регионе за год поднялась на 36%, достигнув отметки в 0,5 млн рублей. В сегменте аренды земли предложение сократилось на 1%, а спрос упал на 12%. Спрос на покупку земли по итогам I квартала 2024 года вырос в 20 из 34 регионов, участвовавших в исследовании. В Крыму приобретением участков стали интересоваться на 57% чаще, чем в I квартале 2023 года, в Тюменской области — на 50%, в Ростовской области — на 31%.