Спрос на земельные участки в Челябинской области растет, несмотря на цены

Спрос на покупку земельных участков в Челябинской области за последний год увеличился на 5%, несмотря на сокращение предложения и рост средней стоимости. Об этом 15 апреля сообщают эксперты «Авито Недвижимости».
«По итогам первого квартала 2024 года наблюдается увеличение стоимости земельных участков и снижение их предложения, что, в свою очередь, привело к росту спроса. Исследование показало, что по всей России спрос на покупку земли вырос в среднем на 10%, а в Челябинской области — на 5%», — отмечают аналитики «Авито Недвижимости».
При этом средняя стоимость участков в регионе за год поднялась на 36%, достигнув отметки в 0,5 млн рублей. В сегменте аренды земли предложение сократилось на 1%, а спрос упал на 12%.
Спрос на покупку земли по итогам I квартала 2024 года вырос в 20 из 34 регионов, участвовавших в исследовании. В Крыму приобретением участков стали интересоваться на 57% чаще, чем в I квартале 2023 года, в Тюменской области — на 50%, в Ростовской области — на 31%.
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