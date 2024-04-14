14 апреля 2024

Спрос на земельные участки в Челябинской области растет, несмотря на цены

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Спрос на земельные участки растет, несмотря на повышение цен Фото:

Спрос на покупку земельных участков в Челябинской области за последний год увеличился на 5%, несмотря на сокращение предложения и рост средней стоимости. Об этом 15 апреля сообщают эксперты «Авито Недвижимости».

«По итогам первого квартала 2024 года наблюдается увеличение стоимости земельных участков и снижение их предложения, что, в свою очередь, привело к росту спроса. Исследование показало, что по всей России спрос на покупку земли вырос в среднем на 10%, а в Челябинской области — на 5%», — отмечают аналитики «Авито Недвижимости».

При этом средняя стоимость участков в регионе за год поднялась на 36%, достигнув отметки в 0,5 млн рублей. В сегменте аренды земли предложение сократилось на 1%, а спрос упал на 12%.

Спрос на покупку земли по итогам I квартала 2024 года вырос в 20 из 34 регионов, участвовавших в исследовании. В Крыму приобретением участков стали интересоваться на 57% чаще, чем в I квартале 2023 года, в Тюменской области — на 50%, в Ростовской области — на 31%.

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Спрос на покупку земельных участков в Челябинской области за последний год увеличился на 5%, несмотря на сокращение предложения и рост средней стоимости. Об этом 15 апреля сообщают эксперты «Авито Недвижимости». «По итогам первого квартала 2024 года наблюдается увеличение стоимости земельных участков и снижение их предложения, что, в свою очередь, привело к росту спроса. Исследование показало, что по всей России спрос на покупку земли вырос в среднем на 10%, а в Челябинской области — на 5%», — отмечают аналитики «Авито Недвижимости». При этом средняя стоимость участков в регионе за год поднялась на 36%, достигнув отметки в 0,5 млн рублей. В сегменте аренды земли предложение сократилось на 1%, а спрос упал на 12%. Спрос на покупку земли по итогам I квартала 2024 года вырос в 20 из 34 регионов, участвовавших в исследовании. В Крыму приобретением участков стали интересоваться на 57% чаще, чем в I квартале 2023 года, в Тюменской области — на 50%, в Ростовской области — на 31%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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