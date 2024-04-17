Рогов: в ЕС собираются аннулировать загранпаспорта у украинцев

17 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

В некоторых станах Европы в посольства Украины выслана информация об аннулировании загранпаспортов украинских граждан Фото: Александр Елизаров © URA.RU Украинским посольствам в странах Европы была разослана информация о готовности к аннулированию загранпаспортов граждан Украины. В частности, они будут недействительны у тех, кто выехал за границу, не имея справки из военкомата. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Получена достоверная информация от лояльных к нам источников из окружения [президента Украины Владимира] Зеленского, что посольствам Украины в европейских странах <…> разослана информация и дана команда готовиться к предстоящему введению летом процедуры аннулирования загранпаспортов украинцев», — передает РИА Новости слова Рогова. Он добавил, что, в частности, информация была разослана в украинские посольства в Германии, Франции, Испании, Италии и Польше. По словам главы запорожского общественного движения, украинцы, которые выехали за пределы страны без справки из военкомата, теперь не будут иметь загранпаспортов, их имеют полное право аннулировать. Также граждане Киева не смогут оформить паспорта, загранпаспорта и воспользоваться консульскими услугами за границей без наличия военно-учетных документов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинским посольствам в странах Европы была разослана информация о готовности к аннулированию загранпаспортов граждан Украины. В частности, они будут недействительны у тех, кто выехал за границу, не имея справки из военкомата. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Получена достоверная информация от лояльных к нам источников из окружения [президента Украины Владимира] Зеленского, что посольствам Украины в европейских странах <…> разослана информация и дана команда готовиться к предстоящему введению летом процедуры аннулирования загранпаспортов украинцев», — передает РИА Новости слова Рогова. Он добавил, что, в частности, информация была разослана в украинские посольства в Германии, Франции, Испании, Италии и Польше. По словам главы запорожского общественного движения, украинцы, которые выехали за пределы страны без справки из военкомата, теперь не будут иметь загранпаспортов, их имеют полное право аннулировать. Также граждане Киева не смогут оформить паспорта, загранпаспорта и воспользоваться консульскими услугами за границей без наличия военно-учетных документов.