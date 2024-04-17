Рекордный Тобол, километровые пробки и «курганская Венеция»: главное к вечеру 17 апреля

В Курганской области 17 апреля жители встретили рекордные показатели уровня в Тоболе, простояли в длинных пробках и спасали коров с тонущей фермы. Область уже сравнивают с Венецией. Редакция информационного агентства URA.RU собрали общую сбойку о том, что происходило в регионе 17 апреля.
«За последние 2 часа уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос еще на 10 см. На 17 апреля на 20:00 уровень составляет 937 см. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться», — указано в посте telegram-канала правительства Курганской области.
Что происходило в регионе 17 апреля:
- Уровень воды в реке Тобол постепенно дошел до рекордных значений. За сутки показатель вырос на 160 см. По последним данным, уровень в Тоболе составляет 937 см;
- В селе Кетово из-за резкого подъема уровня воды в реке Тобол более чем на 10 метров была проведена эвакуация жителей с 46 улиц;
- Таксисты устанавливают цену на поездку из затопленного села Кетово в 2 500 рублей, игнорируя паводок;
- В Курганской области из-за паводка эвакуировали более 13 тысяч человек;
- В Кургане на закрытой для водителей улице Гагарина стоят блокпосты;
- В Кургане Тобол топит мост в микрорайоне Вороновка. Вода переливается через переправу;
- Авиарейсы Москва — Курган — Москва на 21 и 23 апреля отменены. При этом, курганский аэропорт заявил о готовности к ЧС;
- В курганских садах идет эвакуация. Волонтерам удалось спасти пенсионера, который отказывался бросать участок;
- Курганские власти из-за паводка срочно мобилизовали медиков. Чиновники создают дополнительные бригады;
- Курганским силовикам пришлось подавлять бунт в тонущем садоводстве, откуда не хотели эвакуироваться;
- В СНТ «Мечта» курганцы не хотят уезжать. Некоторые предпочитают тонуть, поскольку брезгуют ехать в ПВР;
- Губернатор Шумков попросил жителей не гулять по набережной;
- В Кургане на трассе «Иртыш» растянулась пробка. Дорога в Глинки занимала около 45 минут;
- Под Курганом затопило маслозавод жены богатейшего депутата;
- В Курганской области для фур перекрыли два участка федеральной трассы «Иртыш»;
- В Кургане в микрорайоне Тополя из-за паводка начало топить четырехэтажные дома;
- У пенсионеров из Кургана затопило дачу в СНТ «Юбилейный». Вода дошла до самого потолка;
- Губернатор Шумков выступил с докладом перед президентом РФ Путиным. Глава региона рассказал про эвакуацию и уровень воды в Тоболе;
- Бегущие от наводнения коровы покидают опасную ферму в Кургане;
- Дом семьи в Кургане, построенный на маткапитал, уходит под воду.
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