Рекордный Тобол, километровые пробки и «курганская Венеция»: главное к вечеру 17 апреля

В Кургане эвакуировали тысячи людей, спасали коров и били рекорд по уровню воды

Курганскую область сравнили с Венецией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области 17 апреля жители встретили рекордные показатели уровня в Тоболе, простояли в длинных пробках и спасали коров с тонущей фермы. Область уже сравнивают с Венецией. Редакция информационного агентства URA.RU собрали общую сбойку о том, что происходило в регионе 17 апреля.

«За последние 2 часа уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос еще на 10 см. На 17 апреля на 20:00 уровень составляет 937 см. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться», — указано в посте telegram-канала правительства Курганской области.

Что происходило в регионе 17 апреля: