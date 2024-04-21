Президент Сирии резко высказался о западных политиках

Президент Сирии Асад: на Западе нет политиков, с которыми можно иметь дело
© Служба новостей «URA.RU»
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Башар Асад заявил, что политика в странах Запада сильно изменилась после 80-х Фото:

На Западе нет ни одного политика, с которым хотелось бы вести диалог. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

«Современные политики больше не мыслят стратегически. Они решают текущие задачи, которые перед ними ставятся. В силу перечисленного могу твердо сказать, что на Западе нет ни одного политика, с которым мне хотелось бы хотелось иметь дело», — заявил Башар Асад. Его комментарий показали в программе «Глобальное большинство» на «Первом канале».

Он отметил, что такая ситуация сложилась со времен президента США президента США Рональда Рейгана (1981—1989 годы). По его словам, после 80-х политика в странах Запада сильно изменилась. На это повлияли корпорации, для которых интересны только деньги.

Ранее суд во Франции выдал ордер на арест Асада. Его обвинили в применении химического оружия в 2013 году. Помимо этого, против Асада введены многочисленные санкции за поддержку России.

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На Западе нет ни одного политика, с которым хотелось бы вести диалог. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад. «Современные политики больше не мыслят стратегически. Они решают текущие задачи, которые перед ними ставятся. В силу перечисленного могу твердо сказать, что на Западе нет ни одного политика, с которым мне хотелось бы хотелось иметь дело», — заявил Башар Асад. Его комментарий показали в программе «Глобальное большинство» на «Первом канале». Он отметил, что такая ситуация сложилась со времен президента США президента США Рональда Рейгана (1981—1989 годы). По его словам, после 80-х политика в странах Запада сильно изменилась. На это повлияли корпорации, для которых интересны только деньги. Ранее суд во Франции выдал ордер на арест Асада. Его обвинили в применении химического оружия в 2013 году. Помимо этого, против Асада введены многочисленные санкции за поддержку России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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