Президент Сирии резко высказался о западных политиках

Президент Сирии Асад: на Западе нет политиков, с которыми можно иметь дело

21 апреля 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Башар Асад заявил, что политика в странах Запада сильно изменилась после 80-х Фото: AP/TASS На Западе нет ни одного политика, с которым хотелось бы вести диалог. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад. «Современные политики больше не мыслят стратегически. Они решают текущие задачи, которые перед ними ставятся. В силу перечисленного могу твердо сказать, что на Западе нет ни одного политика, с которым мне хотелось бы хотелось иметь дело», — заявил Башар Асад. Его комментарий показали в программе «Глобальное большинство» на «Первом канале». Он отметил, что такая ситуация сложилась со времен президента США президента США Рональда Рейгана (1981—1989 годы). По его словам, после 80-х политика в странах Запада сильно изменилась. На это повлияли корпорации, для которых интересны только деньги. Ранее суд во Франции выдал ордер на арест Асада. Его обвинили в применении химического оружия в 2013 году. Помимо этого, против Асада введены многочисленные санкции за поддержку России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Западе нет ни одного политика, с которым хотелось бы вести диалог. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад. «Современные политики больше не мыслят стратегически. Они решают текущие задачи, которые перед ними ставятся. В силу перечисленного могу твердо сказать, что на Западе нет ни одного политика, с которым мне хотелось бы хотелось иметь дело», — заявил Башар Асад. Его комментарий показали в программе «Глобальное большинство» на «Первом канале». Он отметил, что такая ситуация сложилась со времен президента США президента США Рональда Рейгана (1981—1989 годы). По его словам, после 80-х политика в странах Запада сильно изменилась. На это повлияли корпорации, для которых интересны только деньги. Ранее суд во Франции выдал ордер на арест Асада. Его обвинили в применении химического оружия в 2013 году. Помимо этого, против Асада введены многочисленные санкции за поддержку России.