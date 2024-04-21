Президент Сирии резко высказался о западных политиках

На Западе нет ни одного политика, с которым хотелось бы вести диалог. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.
«Современные политики больше не мыслят стратегически. Они решают текущие задачи, которые перед ними ставятся. В силу перечисленного могу твердо сказать, что на Западе нет ни одного политика, с которым мне хотелось бы хотелось иметь дело», — заявил Башар Асад. Его комментарий показали в программе «Глобальное большинство» на «Первом канале».
Он отметил, что такая ситуация сложилась со времен президента США президента США Рональда Рейгана (1981—1989 годы). По его словам, после 80-х политика в странах Запада сильно изменилась. На это повлияли корпорации, для которых интересны только деньги.
Ранее суд во Франции выдал ордер на арест Асада. Его обвинили в применении химического оружия в 2013 году. Помимо этого, против Асада введены многочисленные санкции за поддержку России.
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