21 апреля 2024
20 апреля 2024

В Перми иномарка насмерть сбила двух пешеходов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фельдшеры. Курган, документы, история болезни, выписка льготных рецептов, скорая помошь
Пешеходы скончались до приезда бригад скорой помощи Фото:

В Перми на перекрестке Шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых насмерть сбили двух пешеходов. Соответствующая информация появилась telegram-канале «ЧП ДТП Пермь», ее подтвердили в пресс-службе краевого управления МВД.

«Все случилось 22 апреля около 00:10. По предварительным данным, по шоссе ехал автомобиль BMW. Его водитель возле дома №152 сбил двух пешеходов. По факту аварии проводится проверка», — сообщил портал Properm со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

В краевом минздраве уточнили, что оба пешехода скончались до прибытия автомобилей скорой помощи. Все обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на перекрестке Шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых насмерть сбили двух пешеходов. Соответствующая информация появилась telegram-канале «ЧП ДТП Пермь», ее подтвердили в пресс-службе краевого управления МВД. «Все случилось 22 апреля около 00:10. По предварительным данным, по шоссе ехал автомобиль BMW. Его водитель возле дома №152 сбил двух пешеходов. По факту аварии проводится проверка», — сообщил портал Properm со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В краевом минздраве уточнили, что оба пешехода скончались до прибытия автомобилей скорой помощи. Все обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...