В Перми иномарка насмерть сбила двух пешеходов

22 апреля 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Пешеходы скончались до приезда бригад скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми на перекрестке Шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых насмерть сбили двух пешеходов. Соответствующая информация появилась telegram-канале «ЧП ДТП Пермь», ее подтвердили в пресс-службе краевого управления МВД. «Все случилось 22 апреля около 00:10. По предварительным данным, по шоссе ехал автомобиль BMW. Его водитель возле дома №152 сбил двух пешеходов. По факту аварии проводится проверка», — сообщил портал Properm со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В краевом минздраве уточнили, что оба пешехода скончались до прибытия автомобилей скорой помощи. Все обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми на перекрестке Шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых насмерть сбили двух пешеходов. Соответствующая информация появилась telegram-канале «ЧП ДТП Пермь», ее подтвердили в пресс-службе краевого управления МВД. «Все случилось 22 апреля около 00:10. По предварительным данным, по шоссе ехал автомобиль BMW. Его водитель возле дома №152 сбил двух пешеходов. По факту аварии проводится проверка», — сообщил портал Properm со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В краевом минздраве уточнили, что оба пешехода скончались до прибытия автомобилей скорой помощи. Все обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники полиции.