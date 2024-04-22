«Ведомости»: российских экспортеров обяжут продавать валюту до конца 2024 года

23 апреля 2024 в 04:25 Размер текста - 17 +

Нормативы останутся прежними при продлении требований (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца 2024 года. Об этом сообщили федеральные чиновники. «Указ президента № 771, которым в октябре прошлого года было введено обязательство для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже валютной выручки, будет продлен до конца 2024», — сообщили чиновники. Их слова передает газета «Ведомости». Эту информацию подтвердили источники, близкие к правительству и к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). Нормативы останутся прежними при продлении требований, сказано в тексте. С 28 февраля 2022 года российские экспортеры должны будут продавать 80% валютной выручки по всем внешнеторговым сделкам, пишет «Национальная служба новостей». Это решение принято Министерством финансов России и Банком России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца 2024 года. Об этом сообщили федеральные чиновники. «Указ президента № 771, которым в октябре прошлого года было введено обязательство для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже валютной выручки, будет продлен до конца 2024», — сообщили чиновники. Их слова передает газета «Ведомости». Эту информацию подтвердили источники, близкие к правительству и к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). Нормативы останутся прежними при продлении требований, сказано в тексте. С 28 февраля 2022 года российские экспортеры должны будут продавать 80% валютной выручки по всем внешнеторговым сделкам, пишет «Национальная служба новостей». Это решение принято Министерством финансов России и Банком России.