22 апреля 2024

«Ведомости»: российских экспортеров обяжут продавать валюту до конца 2024 года

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Нормативы останутся прежними при продлении требований (архивное фото) Фото:

Власти решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца 2024 года. Об этом сообщили федеральные чиновники.

«Указ президента № 771, которым в октябре прошлого года было введено обязательство для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже валютной выручки, будет продлен до конца 2024», — сообщили чиновники. Их слова передает газета «Ведомости».

Эту информацию подтвердили источники, близкие к правительству и к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). Нормативы останутся прежними при продлении требований, сказано в тексте.

С 28 февраля 2022 года российские экспортеры должны будут продавать 80% валютной выручки по всем внешнеторговым сделкам, пишет «Национальная служба новостей». Это решение принято Министерством финансов России и Банком России.

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Власти решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца 2024 года. Об этом сообщили федеральные чиновники. «Указ президента № 771, которым в октябре прошлого года было введено обязательство для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже валютной выручки, будет продлен до конца 2024», — сообщили чиновники. Их слова передает газета «Ведомости». Эту информацию подтвердили источники, близкие к правительству и к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). Нормативы останутся прежними при продлении требований, сказано в тексте. С 28 февраля 2022 года российские экспортеры должны будут продавать 80% валютной выручки по всем внешнеторговым сделкам, пишет «Национальная служба новостей». Это решение принято Министерством финансов России и Банком России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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