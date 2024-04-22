96-летняя челябинка вернулась из Германии и помогает бойцам СВО. Видео

23 апреля 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Отправкой посылок для бойцов занимаются волонтеры ОНФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пенсионерка из Челябинска, которой исполнилось 96 лет, почти полвека жила в Германии. Вернувшись на Родину, она отправляет посылки для бойцов СВО, сообщили 23 апреля в региональном отделении Общероссийского народного фронта. «Женщина по имени Роза 49 лет жила за границей: в Германии, Австрии и Эстонии. Уехала вслед за мужем, но всегда скучала по России. Как только появилась возможность — вернулась. Едва оказалась дома, как сразу же стала заниматься волонтерской деятельностью и поддерживать наших бойцов», — сообщили в реготделении ОНФ. В посылки, наряду с гуманитарной помощью, Роза вкладывает трогательные письма бойцам, которые пишет сама. Отправкой занимаются добровольцы из Народного фронта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионерка из Челябинска, которой исполнилось 96 лет, почти полвека жила в Германии. Вернувшись на Родину, она отправляет посылки для бойцов СВО, сообщили 23 апреля в региональном отделении Общероссийского народного фронта. «Женщина по имени Роза 49 лет жила за границей: в Германии, Австрии и Эстонии. Уехала вслед за мужем, но всегда скучала по России. Как только появилась возможность — вернулась. Едва оказалась дома, как сразу же стала заниматься волонтерской деятельностью и поддерживать наших бойцов», — сообщили в реготделении ОНФ. В посылки, наряду с гуманитарной помощью, Роза вкладывает трогательные письма бойцам, которые пишет сама. Отправкой занимаются добровольцы из Народного фронта.