22 апреля 2024

96-летняя челябинка вернулась из Германии и помогает бойцам СВО. Видео

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , коробки, погрузка, мешки, груз, гуманитарная помощь донбассу
Отправкой посылок для бойцов занимаются волонтеры ОНФ Фото:
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Пенсионерка из Челябинска, которой исполнилось 96 лет, почти полвека жила в Германии. Вернувшись на Родину, она отправляет посылки для бойцов СВО, сообщили 23 апреля в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

«Женщина по имени Роза 49 лет жила за границей: в Германии, Австрии и Эстонии. Уехала вслед за мужем, но всегда скучала по России. Как только появилась возможность — вернулась. Едва оказалась дома, как сразу же стала заниматься волонтерской деятельностью и поддерживать наших бойцов», — сообщили в реготделении ОНФ.

В посылки, наряду с гуманитарной помощью, Роза вкладывает трогательные письма бойцам, которые пишет сама. Отправкой занимаются добровольцы из Народного фронта.

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Пенсионерка из Челябинска, которой исполнилось 96 лет, почти полвека жила в Германии. Вернувшись на Родину, она отправляет посылки для бойцов СВО, сообщили 23 апреля в региональном отделении Общероссийского народного фронта. «Женщина по имени Роза 49 лет жила за границей: в Германии, Австрии и Эстонии. Уехала вслед за мужем, но всегда скучала по России. Как только появилась возможность — вернулась. Едва оказалась дома, как сразу же стала заниматься волонтерской деятельностью и поддерживать наших бойцов», — сообщили в реготделении ОНФ. В посылки, наряду с гуманитарной помощью, Роза вкладывает трогательные письма бойцам, которые пишет сама. Отправкой занимаются добровольцы из Народного фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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