24 апреля 2024

Сбытчика-рецидивиста с килограммом наркотиков поймали в Свердловской области

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Задержали мужчину полицейские Каменска-Уральского (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на 96-м километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган поймали ранее судимого за незаконную деятельность в сфере оборота наркотиков сбытчика с килограммом мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.

«Оптовик — ранее судимый житель 1973 года рождения, ехал на автомобиле „Дэу Нексия“. При осмотре багажника машины стражи порядка обнаружили тайник с килограммом мефедрона. Смертоносное вещество он приобрел в Курганской области и планировал сбыть на территории Екатеринбурга через сеть тайников», — сказано в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.

Отмечается, что задержали мужчину полицейские Каменска-Уральского. По данному факту возбуждено уголовное дело по части третей статьи 30 и части пятой статьи 228.1 УК РФ. Сейчас мужчина находится под стражей.

В 2012 году он уже был осужден по аналогичной статье, добавили в ведомстве. Из колонии освободился в 2022 году.

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В Свердловской области на 96-м километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган поймали ранее судимого за незаконную деятельность в сфере оборота наркотиков сбытчика с килограммом мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области. «Оптовик — ранее судимый житель 1973 года рождения, ехал на автомобиле „Дэу Нексия“. При осмотре багажника машины стражи порядка обнаружили тайник с килограммом мефедрона. Смертоносное вещество он приобрел в Курганской области и планировал сбыть на территории Екатеринбурга через сеть тайников», — сказано в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. Отмечается, что задержали мужчину полицейские Каменска-Уральского. По данному факту возбуждено уголовное дело по части третей статьи 30 и части пятой статьи 228.1 УК РФ. Сейчас мужчина находится под стражей. В 2012 году он уже был осужден по аналогичной статье, добавили в ведомстве. Из колонии освободился в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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