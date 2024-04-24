Сбытчика-рецидивиста с килограммом наркотиков поймали в Свердловской области

Задержали мужчину полицейские Каменска-Уральского (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Свердловской области на 96-м километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган поймали ранее судимого за незаконную деятельность в сфере оборота наркотиков сбытчика с килограммом мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.

«Оптовик — ранее судимый житель 1973 года рождения, ехал на автомобиле „Дэу Нексия“. При осмотре багажника машины стражи порядка обнаружили тайник с килограммом мефедрона. Смертоносное вещество он приобрел в Курганской области и планировал сбыть на территории Екатеринбурга через сеть тайников», — сказано в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.

Отмечается, что задержали мужчину полицейские Каменска-Уральского. По данному факту возбуждено уголовное дело по части третей статьи 30 и части пятой статьи 228.1 УК РФ. Сейчас мужчина находится под стражей.

В 2012 году он уже был осужден по аналогичной статье, добавили в ведомстве. Из колонии освободился в 2022 году.