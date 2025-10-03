Жители Сухого Лога в Свердловской области устали от юных байкеров, которые устраивают на улицах шумные гонки. Как рассказал читатель URA.RU, парни нарушают законы ПДД, но якобы их не может поймать полиция.
«Сухой Лог Свердловской области терроризируют питбайкеры, нарушая ПДД, и откровенно наматывают на колеса законы РФ. Может, парням на СВО такие мотоциклы пригодятся? Их уже несколько дней не могут поймать, хотя искать особо не надо, они в ТГ есть», — возмущается собеседник агентства.
Он пояснил, что как минимум один из гонщиков выкладывает видео своих «достижений» в telegram-канале. На кадрах видно, как парень дрифтует по улицам на одном колесе и угоняет от экипажа ДПС.
В Госавтоинспекции пояснили, что регулярно проводят рейды в Сухом Логу и только за сентябрь выявили 19 нарушений на дорогах. Иногда нарушители не останавливаются по требованию инспектора и создают угрозу людям.
«В подобных ситуациях сотрудники полиции действуют, руководствуясь принципом целесообразности и минимизации возможного ущерба. Преследование в городской черте сопряжено с высокими рисками, поэтому отказ от продолжения погони в опасных условиях или тактическое вытеснение нарушителя за пределы жилой зоны является одной из превентивных мер. Это позволяет немедленно прекратить опасное движение в населенном пункте, не допустив ДТП», — объяснили в ГИБДД.
Там подчеркнули, что работы по выявлению нарушителей продолжаются. Если водителем окажется несовершеннолетний подросток, наказание ляжет на его родителей.
Автор: telegram-канал Эндуро Сухарь
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!