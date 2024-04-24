В МИД объяснили недопуск россиян на рейсы из Турции в Мексику давлением США

25 апреля 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Вашингтон пытается оказать давление на перевозчиков и Латинские страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Причина недопуска россиян на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие в Мексику, заключается в давлении США на власти страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Новость по теме Почему Turkish Airlines снимает с рейсов россиян «О причине легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти Мексики из Вашингтона», — приводит ТАСС мнение дипломата. Рябков отметил, что трудности возникают не только на рейсах в Мексику. С этой проблемой столкнулись россияне, осуществляющие перелет в некоторые латиноамериканские страны. Авиакомпания Turkish Airlines ранее прекратила продажу единых билетов на рейсы из России в Мексику. В связи с массовыми отменами у российских пассажиров транзитных рейсов Turkish Airlines разместила на своем веб-сайте информацию на русском языке о правилах въезда в страны Латинской Америки. В этом документе особо подчеркивается, что авиаперевозчик может отказать в посадке пассажиров на борт самолета в стране вылета, если они не соблюдают правила въезда в страну назначения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причина недопуска россиян на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие в Мексику, заключается в давлении США на власти страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «О причине легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти Мексики из Вашингтона», — приводит ТАСС мнение дипломата. Рябков отметил, что трудности возникают не только на рейсах в Мексику. С этой проблемой столкнулись россияне, осуществляющие перелет в некоторые латиноамериканские страны. Авиакомпания Turkish Airlines ранее прекратила продажу единых билетов на рейсы из России в Мексику. В связи с массовыми отменами у российских пассажиров транзитных рейсов Turkish Airlines разместила на своем веб-сайте информацию на русском языке о правилах въезда в страны Латинской Америки. В этом документе особо подчеркивается, что авиаперевозчик может отказать в посадке пассажиров на борт самолета в стране вылета, если они не соблюдают правила въезда в страну назначения.