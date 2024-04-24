В МИД объяснили недопуск россиян на рейсы из Турции в Мексику давлением США

Причина недопуска россиян на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие в Мексику, заключается в давлении США на власти страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«О причине легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти Мексики из Вашингтона», — приводит ТАСС мнение дипломата.
Рябков отметил, что трудности возникают не только на рейсах в Мексику. С этой проблемой столкнулись россияне, осуществляющие перелет в некоторые латиноамериканские страны.
Авиакомпания Turkish Airlines ранее прекратила продажу единых билетов на рейсы из России в Мексику. В связи с массовыми отменами у российских пассажиров транзитных рейсов Turkish Airlines разместила на своем веб-сайте информацию на русском языке о правилах въезда в страны Латинской Америки. В этом документе особо подчеркивается, что авиаперевозчик может отказать в посадке пассажиров на борт самолета в стране вылета, если они не соблюдают правила въезда в страну назначения.
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