24 апреля 2024

В МИД объяснили недопуск россиян на рейсы из Турции в Мексику давлением США

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Очередь у офиса Турецкие авиалинии. Москва, негр, турецкие авиалинии, turkish airlines, чернокожий, иммигранты, транзит
Вашингтон пытается оказать давление на перевозчиков и Латинские страны Фото:

Причина недопуска россиян на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие в Мексику, заключается в давлении США на власти страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«О причине легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти Мексики из Вашингтона», — приводит ТАСС мнение дипломата.

Рябков отметил, что трудности возникают не только на рейсах в Мексику. С этой проблемой столкнулись россияне, осуществляющие перелет в некоторые латиноамериканские страны.

Авиакомпания Turkish Airlines ранее прекратила продажу единых билетов на рейсы из России в Мексику. В связи с массовыми отменами у российских пассажиров транзитных рейсов Turkish Airlines разместила на своем веб-сайте информацию на русском языке о правилах въезда в страны Латинской Америки. В этом документе особо подчеркивается, что авиаперевозчик может отказать в посадке пассажиров на борт самолета в стране вылета, если они не соблюдают правила въезда в страну назначения.

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Причина недопуска россиян на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие в Мексику, заключается в давлении США на власти страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «О причине легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти Мексики из Вашингтона», — приводит ТАСС мнение дипломата. Рябков отметил, что трудности возникают не только на рейсах в Мексику. С этой проблемой столкнулись россияне, осуществляющие перелет в некоторые латиноамериканские страны. Авиакомпания Turkish Airlines ранее прекратила продажу единых билетов на рейсы из России в Мексику. В связи с массовыми отменами у российских пассажиров транзитных рейсов Turkish Airlines разместила на своем веб-сайте информацию на русском языке о правилах въезда в страны Латинской Америки. В этом документе особо подчеркивается, что авиаперевозчик может отказать в посадке пассажиров на борт самолета в стране вылета, если они не соблюдают правила въезда в страну назначения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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