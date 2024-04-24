Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России

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Очередь у офиса Турецкие авиалинии. Москва, турецкие авиалинии, turkish airlines
Turkish Airlines продает отдельные билеты в Турцию и Мексику Фото:

Авиакомпания Turkish Airlines прекратила продажу единых билетов на рейсы из России в Мексику. Об этом стало известно из данных на официальном сайте компании.

«Turkish Airlines закрыла продажи единых билетов на рейсы из России в Мексику транзитом через Турцию», — говорится на официальном сайте авиакомпании. Отмечается, что Turkish Airlines продает билеты отдельно в Турцию и Мексику. Предполагается, что такой шаг позволит авиакомпании избежать вычетов в случае возникновения проблем на рейсе в Мексику.

В связи с массовым отменой российских пассажиров с транзитных рейсов Turkish Airlines разместила на своем веб-сайте информацию на русском языке о правилах въезда в страны Латинской Америки. В этом документе особо подчеркивается, что авиаперевозчик может отказать в посадке пассажиров на борт самолета в стране вылета, если они не соблюдают правила въезда в страну назначения.

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Авиакомпания Turkish Airlines прекратила продажу единых билетов на рейсы из России в Мексику. Об этом стало известно из данных на официальном сайте компании. «Turkish Airlines закрыла продажи единых билетов на рейсы из России в Мексику транзитом через Турцию», — говорится на официальном сайте авиакомпании. Отмечается, что Turkish Airlines продает билеты отдельно в Турцию и Мексику. Предполагается, что такой шаг позволит авиакомпании избежать вычетов в случае возникновения проблем на рейсе в Мексику. В связи с массовым отменой российских пассажиров с транзитных рейсов Turkish Airlines разместила на своем веб-сайте информацию на русском языке о правилах въезда в страны Латинской Америки. В этом документе особо подчеркивается, что авиаперевозчик может отказать в посадке пассажиров на борт самолета в стране вылета, если они не соблюдают правила въезда в страну назначения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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