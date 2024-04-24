Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России

24 апреля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Turkish Airlines продает отдельные билеты в Турцию и Мексику Фото: Владимир Андреев © URA.RU Авиакомпания Turkish Airlines прекратила продажу единых билетов на рейсы из России в Мексику. Об этом стало известно из данных на официальном сайте компании. «Turkish Airlines закрыла продажи единых билетов на рейсы из России в Мексику транзитом через Турцию», — говорится на официальном сайте авиакомпании. Отмечается, что Turkish Airlines продает билеты отдельно в Турцию и Мексику. Предполагается, что такой шаг позволит авиакомпании избежать вычетов в случае возникновения проблем на рейсе в Мексику. В связи с массовым отменой российских пассажиров с транзитных рейсов Turkish Airlines разместила на своем веб-сайте информацию на русском языке о правилах въезда в страны Латинской Америки. В этом документе особо подчеркивается, что авиаперевозчик может отказать в посадке пассажиров на борт самолета в стране вылета, если они не соблюдают правила въезда в страну назначения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания Turkish Airlines прекратила продажу единых билетов на рейсы из России в Мексику. Об этом стало известно из данных на официальном сайте компании. «Turkish Airlines закрыла продажи единых билетов на рейсы из России в Мексику транзитом через Турцию», — говорится на официальном сайте авиакомпании. Отмечается, что Turkish Airlines продает билеты отдельно в Турцию и Мексику. Предполагается, что такой шаг позволит авиакомпании избежать вычетов в случае возникновения проблем на рейсе в Мексику. В связи с массовым отменой российских пассажиров с транзитных рейсов Turkish Airlines разместила на своем веб-сайте информацию на русском языке о правилах въезда в страны Латинской Америки. В этом документе особо подчеркивается, что авиаперевозчик может отказать в посадке пассажиров на борт самолета в стране вылета, если они не соблюдают правила въезда в страну назначения.