Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России

Авиакомпания Turkish Airlines прекратила продажу единых билетов на рейсы из России в Мексику. Об этом стало известно из данных на официальном сайте компании.
«Turkish Airlines закрыла продажи единых билетов на рейсы из России в Мексику транзитом через Турцию», — говорится на официальном сайте авиакомпании. Отмечается, что Turkish Airlines продает билеты отдельно в Турцию и Мексику. Предполагается, что такой шаг позволит авиакомпании избежать вычетов в случае возникновения проблем на рейсе в Мексику.
В связи с массовым отменой российских пассажиров с транзитных рейсов Turkish Airlines разместила на своем веб-сайте информацию на русском языке о правилах въезда в страны Латинской Америки. В этом документе особо подчеркивается, что авиаперевозчик может отказать в посадке пассажиров на борт самолета в стране вылета, если они не соблюдают правила въезда в страну назначения.
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Авиакомпания Turkish Airlines прекратила продажу единых билетов на рейсы из России в Мексику. Об этом стало известно из данных на официальном сайте компании. «Turkish Airlines закрыла продажи единых билетов на рейсы из России в Мексику транзитом через Турцию», — говорится на официальном сайте авиакомпании. Отмечается, что Turkish Airlines продает билеты отдельно в Турцию и Мексику. Предполагается, что такой шаг позволит авиакомпании избежать вычетов в случае возникновения проблем на рейсе в Мексику. В связи с массовым отменой российских пассажиров с транзитных рейсов Turkish Airlines разместила на своем веб-сайте информацию на русском языке о правилах въезда в страны Латинской Америки. В этом документе особо подчеркивается, что авиаперевозчик может отказать в посадке пассажиров на борт самолета в стране вылета, если они не соблюдают правила въезда в страну назначения.