NT: в Пентагоне признали, что Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS

26 апреля 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

Пентагон: целью использования ATACMS будет усиление давления на полуостров Фото: U.S. Army В Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников ведомства. «После нескольких месяцев запросов Украина получила более дальнобойную версию армейских тактических ракетных систем, известную как ATACMS, которая может преодолевать расстояние в 190 миль. ВСУ смогут использовать недавно поставленную ракетную систему большой дальности для более эффективного поражения российских войск в Крыму», — пишет издание , ссылаясь на заявление представителя министерства обороны во время брифинга в Пентагоне. В Пентагоне отметили, что цель ATACMS состоит в том, чтобы оказать большее давление на Крым, центр российских военно-воздушных и наземных сил. По мнению военного ведомства США, в Крыму у РФ «относительно безопасное убежище». США тайно передали ATACMS Украине в марте. Утверждается, что Киев применил оперативно-тактические ракеты на прошлой неделе, пишет НСН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников ведомства. «После нескольких месяцев запросов Украина получила более дальнобойную версию армейских тактических ракетных систем, известную как ATACMS, которая может преодолевать расстояние в 190 миль. ВСУ смогут использовать недавно поставленную ракетную систему большой дальности для более эффективного поражения российских войск в Крыму», — пишет издание, ссылаясь на заявление представителя министерства обороны во время брифинга в Пентагоне. В Пентагоне отметили, что цель ATACMS состоит в том, чтобы оказать большее давление на Крым, центр российских военно-воздушных и наземных сил. По мнению военного ведомства США, в Крыму у РФ «относительно безопасное убежище». США тайно передали ATACMS Украине в марте. Утверждается, что Киев применил оперативно-тактические ракеты на прошлой неделе, пишет НСН.