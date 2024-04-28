28 апреля 2024
27 апреля 2024

В Перми из-за технической неисправности задержали рейс авиакомпании «Победа»

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , авиакомпания победа
Самолет «Победы» должен был вылететь из Перми в Санкт-Петербург рано утром (архивное фото) Фото:

Самолет Boeing 738 авиакомпании «Победа» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург из Перми из-за технической неисправности. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincedent.

«29 апреля, 03:40 (мск). Аэропорт „Пермь“ (Большое Савино). Эксплуатант воздушного суда (авиакомпания „Победа“) рейса Пермь — Санкт-Петербург зарулил на стоянку с точки запуска. Причина — техническая неисправность», — сообщается в telegram-канале.

Согласно информации, представленной на сайте пермского аэропорта, рейс вылетел в Санкт-Петербург с 45-минутной задержкой. Ранее URA.RU рассказывало о задержке поездов, следующих через Пермь.

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Самолет Boeing 738 авиакомпании «Победа» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург из Перми из-за технической неисправности. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincedent. «29 апреля, 03:40 (мск). Аэропорт „Пермь“ (Большое Савино). Эксплуатант воздушного суда (авиакомпания „Победа“) рейса Пермь — Санкт-Петербург зарулил на стоянку с точки запуска. Причина — техническая неисправность», — сообщается в telegram-канале. Согласно информации, представленной на сайте пермского аэропорта, рейс вылетел в Санкт-Петербург с 45-минутной задержкой. Ранее URA.RU рассказывало о задержке поездов, следующих через Пермь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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