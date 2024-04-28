В Перми из-за технической неисправности задержали рейс авиакомпании «Победа»

Самолет Boeing 738 авиакомпании «Победа» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург из Перми из-за технической неисправности. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincedent.
«29 апреля, 03:40 (мск). Аэропорт „Пермь“ (Большое Савино). Эксплуатант воздушного суда (авиакомпания „Победа“) рейса Пермь — Санкт-Петербург зарулил на стоянку с точки запуска. Причина — техническая неисправность», — сообщается в telegram-канале.
Согласно информации, представленной на сайте пермского аэропорта, рейс вылетел в Санкт-Петербург с 45-минутной задержкой. Ранее URA.RU рассказывало о задержке поездов, следующих через Пермь.
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Самолет Boeing 738 авиакомпании «Победа» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург из Перми из-за технической неисправности. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincedent. «29 апреля, 03:40 (мск). Аэропорт „Пермь“ (Большое Савино). Эксплуатант воздушного суда (авиакомпания „Победа“) рейса Пермь — Санкт-Петербург зарулил на стоянку с точки запуска. Причина — техническая неисправность», — сообщается в telegram-канале. Согласно информации, представленной на сайте пермского аэропорта, рейс вылетел в Санкт-Петербург с 45-минутной задержкой. Ранее URA.RU рассказывало о задержке поездов, следующих через Пермь.