29 апреля 2024

На Украине признали убитого в Германии украинского военного

Убитый в Германии украинский военный оказался десантником
© Служба новостей «URA.RU»
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Раненый украинский боец был направлен на реабилитацию в Германию Фото:

Украинский военный, убитый в Германии, был военнослужащим десантно-штурмовых войск. Об этом сообщило командование этого подразделения на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

«Один из убитых в Германии украинских военных был военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины», — указано в сообщении. Имя погибшего не назвали по этическим причинам.

Командование рассказало, что украинский военный получил ранения в 2023 году в боях под Белогоровкой. После этого его отправили на лечение и реабилитацию в Германию.

В Германии были найдены два мужчины с колото-резаными ранами. Один умер в больнице, а второй скончался на месте. Они оказались гражданами Украины. По подозрению был задержан человек, у которого был, как утверждается, российский паспорт. Однако у Генерального консульства РФ в Бонне пока нет подтверждений, что к происшествию причастен человек, который имеет паспорт РФ. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

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Украинский военный, убитый в Германии, был военнослужащим десантно-штурмовых войск. Об этом сообщило командование этого подразделения на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). «Один из убитых в Германии украинских военных был военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины», — указано в сообщении. Имя погибшего не назвали по этическим причинам. Командование рассказало, что украинский военный получил ранения в 2023 году в боях под Белогоровкой. После этого его отправили на лечение и реабилитацию в Германию. В Германии были найдены два мужчины с колото-резаными ранами. Один умер в больнице, а второй скончался на месте. Они оказались гражданами Украины. По подозрению был задержан человек, у которого был, как утверждается, российский паспорт. Однако у Генерального консульства РФ в Бонне пока нет подтверждений, что к происшествию причастен человек, который имеет паспорт РФ. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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