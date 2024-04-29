На Украине признали убитого в Германии украинского военного

Убитый в Германии украинский военный оказался десантником

30 апреля 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

Раненый украинский боец был направлен на реабилитацию в Германию Фото: Илья Московец © URA.RU Украинский военный, убитый в Германии, был военнослужащим десантно-штурмовых войск. Об этом сообщило командование этого подразделения на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). «Один из убитых в Германии украинских военных был военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины», — указано в сообщении. Имя погибшего не назвали по этическим причинам. Командование рассказало, что украинский военный получил ранения в 2023 году в боях под Белогоровкой. После этого его отправили на лечение и реабилитацию в Германию. В Германии были найдены два мужчины с колото-резаными ранами. Один умер в больнице, а второй скончался на месте. Они оказались гражданами Украины. По подозрению был задержан человек, у которого был, как утверждается, российский паспорт. Однако у Генерального консульства РФ в Бонне пока нет подтверждений, что к происшествию причастен человек, который имеет паспорт РФ. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский военный, убитый в Германии, был военнослужащим десантно-штурмовых войск. Об этом сообщило командование этого подразделения на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). «Один из убитых в Германии украинских военных был военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины», — указано в сообщении. Имя погибшего не назвали по этическим причинам. Командование рассказало, что украинский военный получил ранения в 2023 году в боях под Белогоровкой. После этого его отправили на лечение и реабилитацию в Германию. В Германии были найдены два мужчины с колото-резаными ранами. Один умер в больнице, а второй скончался на месте. Они оказались гражданами Украины. По подозрению был задержан человек, у которого был, как утверждается, российский паспорт. Однако у Генерального консульства РФ в Бонне пока нет подтверждений, что к происшествию причастен человек, который имеет паспорт РФ. Подробнее об этом — в материале URA.RU.