29 апреля 2024

Экономист Ферапонтов: с 1 мая россияне смогут переводить деньги без комиссии

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Проблема с ограничениями по переводу средств между собственными счетами актуальна, считает Ферапонтов Фото:

С мая россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами без комиссии. Об этом рассказал старший преподаватель университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

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«Прошлым летом Госдума приняла соответствующие изменения в закон „О банках и банковской деятельности“. Проблема с ограничениями по переводу средств между собственными счетами крайне актуальна. Суммы свыше 300 тысяч рублей неудобно переносить физически из одного банка в другой, даже с использованием банкоматов», — рассказал Ферапонтов в интервью агентству «Прайм».

Лимиты мешали при переводе собственные средства для операций с недвижимостью или движимым имуществом. Клиентам приходилось платить комиссию, чтобы перевести деньги с одного банка в другой, но на свои же счет. Людям приходилось переводить деньги в рамках лимитов и растягивать срок сделки, заявил эксперт.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее предложила для борьбы с мошенниками ввести лимиты на внесение наличных денег в банкоматах с использованием токенизированных карт. Часто в банках берут кредиты наличными, а после в банкомате переводят эти средства на так называемый безопасный счет, то есть мошенникам. Лимиты помогут в борьбе с такой формой мошенничества, пишет RT.

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С мая россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами без комиссии. Об этом рассказал старший преподаватель университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. «Прошлым летом Госдума приняла соответствующие изменения в закон „О банках и банковской деятельности“. Проблема с ограничениями по переводу средств между собственными счетами крайне актуальна. Суммы свыше 300 тысяч рублей неудобно переносить физически из одного банка в другой, даже с использованием банкоматов», — рассказал Ферапонтов в интервью агентству «Прайм». Лимиты мешали при переводе собственные средства для операций с недвижимостью или движимым имуществом. Клиентам приходилось платить комиссию, чтобы перевести деньги с одного банка в другой, но на свои же счет. Людям приходилось переводить деньги в рамках лимитов и растягивать срок сделки, заявил эксперт. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее предложила для борьбы с мошенниками ввести лимиты на внесение наличных денег в банкоматах с использованием токенизированных карт. Часто в банках берут кредиты наличными, а после в банкомате переводят эти средства на так называемый безопасный счет, то есть мошенникам. Лимиты помогут в борьбе с такой формой мошенничества, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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