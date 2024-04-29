Экономист Ферапонтов: с 1 мая россияне смогут переводить деньги без комиссии

30 апреля 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

Проблема с ограничениями по переводу средств между собственными счетами актуальна, считает Ферапонтов Фото: Илья Московец © URA.RU С мая россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами без комиссии. Об этом рассказал старший преподаватель университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. Новость по теме Какие новые законы ждут россиян с 1 мая «Прошлым летом Госдума приняла соответствующие изменения в закон „О банках и банковской деятельности“. Проблема с ограничениями по переводу средств между собственными счетами крайне актуальна. Суммы свыше 300 тысяч рублей неудобно переносить физически из одного банка в другой, даже с использованием банкоматов», — рассказал Ферапонтов в интервью агентству «Прайм». Лимиты мешали при переводе собственные средства для операций с недвижимостью или движимым имуществом. Клиентам приходилось платить комиссию, чтобы перевести деньги с одного банка в другой, но на свои же счет. Людям приходилось переводить деньги в рамках лимитов и растягивать срок сделки, заявил эксперт. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее предложила для борьбы с мошенниками ввести лимиты на внесение наличных денег в банкоматах с использованием токенизированных карт. Часто в банках берут кредиты наличными, а после в банкомате переводят эти средства на так называемый безопасный счет, то есть мошенникам. Лимиты помогут в борьбе с такой формой мошенничества, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С мая россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами без комиссии. Об этом рассказал старший преподаватель университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. «Прошлым летом Госдума приняла соответствующие изменения в закон „О банках и банковской деятельности“. Проблема с ограничениями по переводу средств между собственными счетами крайне актуальна. Суммы свыше 300 тысяч рублей неудобно переносить физически из одного банка в другой, даже с использованием банкоматов», — рассказал Ферапонтов в интервью агентству «Прайм». Лимиты мешали при переводе собственные средства для операций с недвижимостью или движимым имуществом. Клиентам приходилось платить комиссию, чтобы перевести деньги с одного банка в другой, но на свои же счет. Людям приходилось переводить деньги в рамках лимитов и растягивать срок сделки, заявил эксперт. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее предложила для борьбы с мошенниками ввести лимиты на внесение наличных денег в банкоматах с использованием токенизированных карт. Часто в банках берут кредиты наличными, а после в банкомате переводят эти средства на так называемый безопасный счет, то есть мошенникам. Лимиты помогут в борьбе с такой формой мошенничества, пишет RT.