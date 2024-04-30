30 апреля 2024

Свердловчанин остановил газель с пьяным водителем за рулем

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Газелист устроил погоню во дворе жилого дома Фото:

Житель Первоуральска (Свердловская область) помог полицейским остановить пьяного водителя, устроившего погоню во дворе жилого дома. Об этом рассказал сам свердловчанин.

«Как он начал наматывать четвертый круг, я аккуратно подошел с угла и закричал ему: „Стой! Стой!“ Он было остановился, а потом опять поехал! Я зацепился за приоткрытое окно, а он стал набирать скорость. Он свернул в поворот, где не было проезда, сзади — сотрудники ГИБДД, и он встал. Инспекторы выбили окно и вытащили его», — приводит слова неравнодушного жителя E1.ru.

По словам героя, за несколько минут до инцидента домой с улицы зашла его дочка. Возможно, именно это переживание за то, что мог кто-то пострадать, сподвигло его на такой поступок. После остановки водителя «Газели» полицейские применили физическую силу для его задержания. Водитель пытался сопротивляться и жаловался на боль в костях. В итоге его автомобиль был увезен эвакуатором, а газелист доставлен в отделение полиции.

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Житель Первоуральска (Свердловская область) помог полицейским остановить пьяного водителя, устроившего погоню во дворе жилого дома. Об этом рассказал сам свердловчанин. «Как он начал наматывать четвертый круг, я аккуратно подошел с угла и закричал ему: „Стой! Стой!“ Он было остановился, а потом опять поехал! Я зацепился за приоткрытое окно, а он стал набирать скорость. Он свернул в поворот, где не было проезда, сзади — сотрудники ГИБДД, и он встал. Инспекторы выбили окно и вытащили его», — приводит слова неравнодушного жителя E1.ru. По словам героя, за несколько минут до инцидента домой с улицы зашла его дочка. Возможно, именно это переживание за то, что мог кто-то пострадать, сподвигло его на такой поступок. После остановки водителя «Газели» полицейские применили физическую силу для его задержания. Водитель пытался сопротивляться и жаловался на боль в костях. В итоге его автомобиль был увезен эвакуатором, а газелист доставлен в отделение полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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