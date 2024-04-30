Свердловчанин остановил газель с пьяным водителем за рулем

01 мая 2024 в 03:10 Размер текста - 17 +

Газелист устроил погоню во дворе жилого дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Первоуральска (Свердловская область) помог полицейским остановить пьяного водителя, устроившего погоню во дворе жилого дома. Об этом рассказал сам свердловчанин. «Как он начал наматывать четвертый круг, я аккуратно подошел с угла и закричал ему: „Стой! Стой!“ Он было остановился, а потом опять поехал! Я зацепился за приоткрытое окно, а он стал набирать скорость. Он свернул в поворот, где не было проезда, сзади — сотрудники ГИБДД, и он встал. Инспекторы выбили окно и вытащили его», — приводит слова неравнодушного жителя E1.ru. По словам героя, за несколько минут до инцидента домой с улицы зашла его дочка. Возможно, именно это переживание за то, что мог кто-то пострадать, сподвигло его на такой поступок. После остановки водителя «Газели» полицейские применили физическую силу для его задержания. Водитель пытался сопротивляться и жаловался на боль в костях. В итоге его автомобиль был увезен эвакуатором, а газелист доставлен в отделение полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Первоуральска (Свердловская область) помог полицейским остановить пьяного водителя, устроившего погоню во дворе жилого дома. Об этом рассказал сам свердловчанин. «Как он начал наматывать четвертый круг, я аккуратно подошел с угла и закричал ему: „Стой! Стой!“ Он было остановился, а потом опять поехал! Я зацепился за приоткрытое окно, а он стал набирать скорость. Он свернул в поворот, где не было проезда, сзади — сотрудники ГИБДД, и он встал. Инспекторы выбили окно и вытащили его», — приводит слова неравнодушного жителя E1.ru. По словам героя, за несколько минут до инцидента домой с улицы зашла его дочка. Возможно, именно это переживание за то, что мог кто-то пострадать, сподвигло его на такой поступок. После остановки водителя «Газели» полицейские применили физическую силу для его задержания. Водитель пытался сопротивляться и жаловался на боль в костях. В итоге его автомобиль был увезен эвакуатором, а газелист доставлен в отделение полиции.