В ХМАО ОМОН устроит облавы на рыбаков

ОМОН будет охотиться на браконьеров во время весеннего нереста рыбы в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

ОМОН вместе с инспекторами Росрыболовства устроит рейды на реках ХМАО. Рейдовые группы будут следить за выполнением рыбаками природоохранного законодательства в период нереста рыб — с начала таяния льда до конца мая.

«В период весенней миграции к местам нереста и нагула водных биологических ресурсов сотрудники ОМОН управления Росгвардии по ХМАО окажут содействие инспекторам Нижнеобского территориального управления Росрыболовства в проведении оперативно-профилактического мероприятия „Весенний нерест“. Мероприятие пройдет от начала таяния льда до конца мая на реках Обь и Иртыш с их притоками и пойменными системами», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО.

В ходе проверок инспекторы будут предотвращать случаи браконьерства. Мероприятие проводят для сохранения популяции рыб в водоемах Югры.

В период весеннего ограничения вылова запрещено использовать сети, иметь на борту лодки запрещенные орудия добычи. Разрешается применять атармы при промышленном вылове мелкой рыбы на малых реках, использовать донную, поплавочную удочку или спиннинг с берега.

Ранее URA.RU писало, что в водоемах ХМАО с начала ледохода и до конца мая ограничили ловлю рыбы в связи с весенним нерестом. За нарушение правил в период весеннего нереста предусмотрена административная и уголовная ответственность