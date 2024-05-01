Бастрыкин поручил возбудить дело из-за опасного тюменского моста

Местные жители обратились к Бастрыкину из-за моста, который постоянно затапливается Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы на состоянии моста в Митькинском (Тюменская область). Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра СК России. Местные жители отметили, что мост постоянно затапливается, из-за чего проезд машин и экстренных служб невозможен.

«Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о ненадлежащем состоянии транспортной инфраструктуры в селе Митькинском Тюменской области. <…> В СУ СК России по Тюменской области проводилась процессуальная проверка», — сообщили в инфоцентре.

Отмечается, что мост разрушается и представляет опасность для жителей. Обращения местных жителей в различные ведомства никак не повлияли на ситуацию.