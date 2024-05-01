01 мая 2024

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за опасного тюменского моста

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Местные жители обратились к Бастрыкину из-за моста, который постоянно затапливается Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы на состоянии моста в Митькинском (Тюменская область). Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра СК России. Местные жители отметили, что мост постоянно затапливается, из-за чего проезд машин и экстренных служб невозможен.

«Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о ненадлежащем состоянии транспортной инфраструктуры в селе Митькинском Тюменской области. <…> В СУ СК России по Тюменской области проводилась процессуальная проверка», — сообщили в инфоцентре.

Отмечается, что мост разрушается и представляет опасность для жителей. Обращения местных жителей в различные ведомства никак не повлияли на ситуацию.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы на состоянии моста в Митькинском (Тюменская область). Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра СК России. Местные жители отметили, что мост постоянно затапливается, из-за чего проезд машин и экстренных служб невозможен. «Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о ненадлежащем состоянии транспортной инфраструктуры в селе Митькинском Тюменской области. <…> В СУ СК России по Тюменской области проводилась процессуальная проверка», — сообщили в инфоцентре. Отмечается, что мост разрушается и представляет опасность для жителей. Обращения местных жителей в различные ведомства никак не повлияли на ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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