Shot показал предполагаемую взятку главному кадровику Минобороны

Главный кадровик Минобороны Кузнецов обжаловал арест по делу о взятке

Юрий Кузнецов обвиняется по статье 290 УК РФ Фото: Минобороны РФ

новость из сюжета Главный кадровик Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке

В сети появилось видео с изображением предполагаемой взятки, которую, по версии следствия, получил экс-начальник Главного управления (ГУ) кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ. Сейчас Кузнецов находится под стражей и намерен обжаловать решение суда. Подробнее о здании-взятке — в материале URA.RU.

Трехэтажное здание в качестве взятки

Telegram-канал Shot опубликовал видео с трехэтажным зданием около Краснодарского военного училища имени генерала Штеменко — это и есть предполагаемая взятка. Сообщается, что арестованный 14 мая бизнесмен Лев Мартиросян купил участок и построил на нем дом размером в 1000 квадратных метров, ценой от 20 до 30 миллионов рублей, после чего оформил его на супругу Кузнецова Светлану Захарову, следует из материалов дела.

Сейчас военному вменяется в вину получение взятки на сумму 30 миллионов 500 тысяч рублей от Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 миллиона рублей.

Мартиросян владеет отелями и кафе

Фигурант дела Лева Мартиросян владеет двумя отелями с названием «Рай» в Краснодаре. Помимо этого, у предпринимателя есть столовая и продуктовый магазин с аналогичным названием, сообщили РИА Новости.

Даже после ареста руководителя персонал отелей продолжает работать на местах. О Мартиросяне они отзывались, как об ответственном и очень хорошем человеке.

Главный кадровик Минобороны обжаловал арест

О задержании Юрия Кузнецова стало известно вечером 13 мая. Его обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Однако после ареста в 235-й Гарнизонный военный суд поступила апелляционная жалоба Кузнецова на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, в 2021—2023 годах, будучи начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур. За время службы он вместе с женой купил две машины, собственный участок земли площадью 1,5 тысяч квадратных метров, а также квартиру — следует из его декларации. Помимо этого, была найдена дача за 200 миллионов рублей, где были найдены 100 миллионов рублей в различной валюте.

По той же статье был задержан Тимур Иванов

23 апреля был задержан по подозрению в получении взятки экс-заместитель министра обороны России Тимур Иванов, после чего его отстранили от занимаемой должности. Сумма взятки предварительно составила 1,185 миллиарда рублей — одна из крупнейших в современной России.

Защита Иванова пыталась оставить его под домашним арестом или избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако Московский городской суд признал арест законным и оставил постановление о заключении под стражу без изменений.

В беседе с URA.RU экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что задержания сотрудников ведомства Минобороны не связаны с «чисткой кадров». Скорее всего, правоохранительные органы раскручивают клубок преступной деятельности, которая была создана под эгидой экс-замминистра обороны Тимура Иванова.