У пассажиров автобуса, который ехал в Чайковский, нашли опасную инфекцию

03 мая 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

В автобусе на маршруте Поселок Новый-Чайковский обнаружили корь у пассажиров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Корь обнаружили у пассажиров автобуса, который ехал в город Чайковский (Пермский край) через Удмуртию. Об этом рассказал глава Воткинского района Удмуртии Сергей Васильев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Среди пассажиров маршрутного автобуса „Поселок Новый — Чайковский“ 30 апреля были выявлены случаи кори. Диагноз подтвердился у пяти человек, включая водителя автобуса», — написал Васильев в посте. Ранее в Пермском крае выявили первые случаи гонконгского гриппа. По данным специалистов Роспотребнадзора, болезнь протекала у пациентов с классическими симптомами обычного гриппа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корь обнаружили у пассажиров автобуса, который ехал в город Чайковский (Пермский край) через Удмуртию. Об этом рассказал глава Воткинского района Удмуртии Сергей Васильев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Среди пассажиров маршрутного автобуса „Поселок Новый — Чайковский“ 30 апреля были выявлены случаи кори. Диагноз подтвердился у пяти человек, включая водителя автобуса», — написал Васильев в посте. Ранее в Пермском крае выявили первые случаи гонконгского гриппа. По данным специалистов Роспотребнадзора, болезнь протекала у пациентов с классическими симптомами обычного гриппа.