02 мая 2024

У пассажиров автобуса, который ехал в Чайковский, нашли опасную инфекцию

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Медосмотр жильцов дома 52 б по улице Революции по кори. Пермь, улица Революции 52 б, мобильный пункт медосмотра, медосмотр по кори
В автобусе на маршруте Поселок Новый-Чайковский обнаружили корь у пассажиров Фото:

Корь обнаружили у пассажиров автобуса, который ехал в город Чайковский (Пермский край) через Удмуртию. Об этом рассказал глава Воткинского района Удмуртии Сергей Васильев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Среди пассажиров маршрутного автобуса „Поселок Новый — Чайковский“ 30 апреля были выявлены случаи кори. Диагноз подтвердился у пяти человек, включая водителя автобуса», — написал Васильев в посте.

Ранее в Пермском крае выявили первые случаи гонконгского гриппа. По данным специалистов Роспотребнадзора, болезнь протекала у пациентов с классическими симптомами обычного гриппа.

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Корь обнаружили у пассажиров автобуса, который ехал в город Чайковский (Пермский край) через Удмуртию. Об этом рассказал глава Воткинского района Удмуртии Сергей Васильев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Среди пассажиров маршрутного автобуса „Поселок Новый — Чайковский“ 30 апреля были выявлены случаи кори. Диагноз подтвердился у пяти человек, включая водителя автобуса», — написал Васильев в посте. Ранее в Пермском крае выявили первые случаи гонконгского гриппа. По данным специалистов Роспотребнадзора, болезнь протекала у пациентов с классическими симптомами обычного гриппа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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