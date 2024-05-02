У пассажиров автобуса, который ехал в Чайковский, нашли опасную инфекцию

В автобусе на маршруте Поселок Новый-Чайковский обнаружили корь у пассажиров
Корь обнаружили у пассажиров автобуса, который ехал в город Чайковский (Пермский край) через Удмуртию. Об этом рассказал глава Воткинского района Удмуртии Сергей Васильев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Среди пассажиров маршрутного автобуса „Поселок Новый — Чайковский“ 30 апреля были выявлены случаи кори. Диагноз подтвердился у пяти человек, включая водителя автобуса», — написал Васильев в посте.
Ранее в Пермском крае выявили первые случаи гонконгского гриппа. По данным специалистов Роспотребнадзора, болезнь протекала у пациентов с классическими симптомами обычного гриппа.
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