На Западе раскрыли главный секрет Путина в СВО

Internationale Politik: РФ побеждает на Украине из-за долгосрочной стратегии
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир, топ
РФ побеждает на Украине благодаря долгосрочной стратегии Владимира Путина, считают журналисты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Долгосрочная стратегия президента РФ Владимира Путина позволяет России побеждать Запад на Украине. Такое мнение высказали журналисты Internationale Politik Жозеф Девек и Мишель Дюкло.

«Путин думает о долгосрочной перспективе. <…> Европейцы же спустя более двух лет <…> полагаются прежде всего на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Украины», — говорится в материале издания. Там отмечают, что у Запада нет стратегии, а также он пассивно реагирует на ситуацию в зоне СВО.

Журналисты также отметили, что США вскоре не сможет помогать ВСУ в одиночку. В случае, если Штаты вступят в другой вооруженный конфликт, их возможности будут исчерпаны и Украине останется надеяться только на помощь Евросоюза.

Ранее авторы немецкого издания Der Spiegel заявили, что стратегия Путина, рассчитанная на провал Украины из-за отсутствия результатов, работает. Они отметили, что расчет российского лидера основан на времени. По мнению авторов статьи, Запад не может отправить Украине столько вооружения, которое поможет добиться поражения РФ в конфликте.

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Долгосрочная стратегия президента РФ Владимира Путина позволяет России побеждать Запад на Украине. Такое мнение высказали журналисты Internationale Politik Жозеф Девек и Мишель Дюкло. «Путин думает о долгосрочной перспективе. <…> Европейцы же спустя более двух лет <…> полагаются прежде всего на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Украины», — говорится в материале издания. Там отмечают, что у Запада нет стратегии, а также он пассивно реагирует на ситуацию в зоне СВО. Журналисты также отметили, что США вскоре не сможет помогать ВСУ в одиночку. В случае, если Штаты вступят в другой вооруженный конфликт, их возможности будут исчерпаны и Украине останется надеяться только на помощь Евросоюза. Ранее авторы немецкого издания Der Spiegel заявили, что стратегия Путина, рассчитанная на провал Украины из-за отсутствия результатов, работает. Они отметили, что расчет российского лидера основан на времени. По мнению авторов статьи, Запад не может отправить Украине столько вооружения, которое поможет добиться поражения РФ в конфликте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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