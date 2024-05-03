На Западе раскрыли главный секрет Путина в СВО

Internationale Politik: РФ побеждает на Украине из-за долгосрочной стратегии

03 мая 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

РФ побеждает на Украине благодаря долгосрочной стратегии Владимира Путина, считают журналисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Долгосрочная стратегия президента РФ Владимира Путина позволяет России побеждать Запад на Украине. Такое мнение высказали журналисты Internationale Politik Жозеф Девек и Мишель Дюкло. «Путин думает о долгосрочной перспективе. <…> Европейцы же спустя более двух лет <…> полагаются прежде всего на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Украины», — говорится в материале издания. Там отмечают, что у Запада нет стратегии, а также он пассивно реагирует на ситуацию в зоне СВО. Журналисты также отметили, что США вскоре не сможет помогать ВСУ в одиночку. В случае, если Штаты вступят в другой вооруженный конфликт, их возможности будут исчерпаны и Украине останется надеяться только на помощь Евросоюза. Ранее авторы немецкого издания Der Spiegel заявили, что стратегия Путина, рассчитанная на провал Украины из-за отсутствия результатов, работает. Они отметили, что расчет российского лидера основан на времени. По мнению авторов статьи, Запад не может отправить Украине столько вооружения, которое поможет добиться поражения РФ в конфликте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Долгосрочная стратегия президента РФ Владимира Путина позволяет России побеждать Запад на Украине. Такое мнение высказали журналисты Internationale Politik Жозеф Девек и Мишель Дюкло. «Путин думает о долгосрочной перспективе. <…> Европейцы же спустя более двух лет <…> полагаются прежде всего на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Украины», — говорится в материале издания. Там отмечают, что у Запада нет стратегии, а также он пассивно реагирует на ситуацию в зоне СВО. Журналисты также отметили, что США вскоре не сможет помогать ВСУ в одиночку. В случае, если Штаты вступят в другой вооруженный конфликт, их возможности будут исчерпаны и Украине останется надеяться только на помощь Евросоюза. Ранее авторы немецкого издания Der Spiegel заявили, что стратегия Путина, рассчитанная на провал Украины из-за отсутствия результатов, работает. Они отметили, что расчет российского лидера основан на времени. По мнению авторов статьи, Запад не может отправить Украине столько вооружения, которое поможет добиться поражения РФ в конфликте.