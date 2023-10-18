На Западе признали успешность стратегии Путина

Der Spiegel: у Путина успешная стратегия в ведении СВО

18 октября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин знает, как лучше устроена ядерная риторика, передает Der Spiegel Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стратегия президента РФ Владимира Путина, рассчитанная на провал Украины из-за отсутствия результатов, работает. Об этом сообщили в немецком издании Der Spiegel. Авторы статьи отметили, что расчет Путина основан на времени. «Расчет Путина основан на времени: если Украина не добьется прогресса, она обречена <…> Эта стратегия определенно работает, но даже без угроз Западу придется принять во внимание, что Россия является ядерной державой», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Запад не может отправить Украине столько вооружение, которое поможет добиться поражения РФ в конфликте. В издании отметили, что в РФ знают, как работает ядерная риторика лучше всего. «Путин играет роль доброго полицейского, который ставит сторонников жесткой линии на место», — заявили авторы статьи. Ранее Путин заявил, что Киев давно анонсировал наступление на Херсонском направлении, но результата нет, передает RT. Президент России Владимир сообщил, что для завершения конфликта важен внеблоковый характер Украины.

Стратегия президента РФ Владимира Путина, рассчитанная на провал Украины из-за отсутствия результатов, работает. Об этом сообщили в немецком издании Der Spiegel. Авторы статьи отметили, что расчет Путина основан на времени. «Расчет Путина основан на времени: если Украина не добьется прогресса, она обречена <…> Эта стратегия определенно работает, но даже без угроз Западу придется принять во внимание, что Россия является ядерной державой», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Запад не может отправить Украине столько вооружение, которое поможет добиться поражения РФ в конфликте. В издании отметили, что в РФ знают, как работает ядерная риторика лучше всего. «Путин играет роль доброго полицейского, который ставит сторонников жесткой линии на место», — заявили авторы статьи. Ранее Путин заявил, что Киев давно анонсировал наступление на Херсонском направлении, но результата нет, передает RT. Президент России Владимир сообщил, что для завершения конфликта важен внеблоковый характер Украины.