TWZ: Россия вынудила США потратить 23,5 млн долларов на бомбы JDAM

США передадут Украине модифицированные бомбы JDAM из-за российских средств РЭБ. Об этом сообщило издание The War Zone. «Центр управления жизненным циклом ВВС США (AFLCMC) заключил с компанией Cypress (Калифорния), штаб-квартирой которой является Scientific Applications and Research Associates Inc. Контракт на сумму 23,5 миллиона долларов на «приобретение встроенных GPS-навигаторов для поиска помех» и «интеграцию систем поиска с увеличенной дальностью действия в существующие совместные системы JDAM-ER», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что российские радиоэлектронные бомбы повлияли на резкое падение эффективности высокоточных американских снарядов Excalibur. JDAM представляют собой авиационные бомбы, которые модернизированы путем добавления аэродинамического набора для высокоточного управления. Бомбы, оснащенные системой JDAM, используют комбинацию инерционной навигационной системы и GPS-приемника для точного достижения цели. Усовершенствованная модификация этих боеприпасов под названием JDAM-ER способна поражать цели на расстоянии до 75 километров. Ранее Пентагон назначил компанию Scientific Applications and Research Associates Inc исполнителем контракта на закупку технологии для борьбы с глушилками GPS для Украины. Сумма контракта составляет более 23 миллионов долларов.

