Губернатор Махонин перед 9 Мая встретился с династиями разных профессий Прикамья. Фото

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, топ, махонин дмитрий
Традиционное общение прошло в формате «встреча поколений» Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 8 мая провел традиционную встречу с представителями династий региона, представляющими медицину, сферу образования, военного дела и промышленности. Подробностями поделилась пресс-служба правительства Прикамья.

«Сегодня собрались семьи, и не просто — династии. Представители разных сфер. Военные, медики, учителя, инженеры и железнодорожники. Каждая является образцом трудолюбия и любви к своей профессии. Пример подлинного служения Родине и искреннего стремления защищать ее. Спасибо за то, что воспитываете защитников и патриотов, прославляющих Пермский край», — благодарственные слова Дмитрия Махонина опубликованы на сайте ведомства.

Династия Потаповых стала одной из участниц встречи. Они связали свою жизнь с железной дорогой. Их общий трудовой стаж составляет более 500 лет! Вне работы глава семьи Александр Иванович пишет стихи о железной дороге. В своем telegram-канале губернатор подчеркнул, что лично знает многих представителей семейства. По его словам, все они очень увлечены своим делом.

https://t.me/mahonin59/5545
У всех представителей семьи есть почетные знаки железнодорожников

Махонин также встретился с подполковником запаса, участником боевых действий Леонидом Минеевым, который вырастил трех офицеров. Один из его сыновей Владислав — участник спецоперации на Украине. Династия будет продолжаться, пообещал глава семьи — сейчас подрастает дочь Карина, ученица 5-го кадетского класса МЧС. Общий стаж службы семьи Минеевых составляет более 100 лет.

https://t.me/mahonin59/5545
По словам Дмитрия Махонина, такие семьи — пример подлинного служения Родине

В завершение встречи Дмитрий Махонин еще раз поздравил присутствующих с наступающим праздником, Днем Победы. Он пожелал всем семьям здоровья и благополучия.

https://t.me/mahonin59/5545
Встречи с жителями Прикамья в подобном формате губернатор проводит ежегодно

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 8 мая провел традиционную встречу с представителями династий региона, представляющими медицину, сферу образования, военного дела и промышленности. Подробностями поделилась пресс-служба правительства Прикамья. «Сегодня собрались семьи, и не просто — династии. Представители разных сфер. Военные, медики, учителя, инженеры и железнодорожники. Каждая является образцом трудолюбия и любви к своей профессии. Пример подлинного служения Родине и искреннего стремления защищать ее. Спасибо за то, что воспитываете защитников и патриотов, прославляющих Пермский край», — благодарственные слова Дмитрия Махонина опубликованы на сайте ведомства. Династия Потаповых стала одной из участниц встречи. Они связали свою жизнь с железной дорогой. Их общий трудовой стаж составляет более 500 лет! Вне работы глава семьи Александр Иванович пишет стихи о железной дороге. В своем telegram-канале губернатор подчеркнул, что лично знает многих представителей семейства. По его словам, все они очень увлечены своим делом. Махонин также встретился с подполковником запаса, участником боевых действий Леонидом Минеевым, который вырастил трех офицеров. Один из его сыновей Владислав — участник спецоперации на Украине. Династия будет продолжаться, пообещал глава семьи — сейчас подрастает дочь Карина, ученица 5-го кадетского класса МЧС. Общий стаж службы семьи Минеевых составляет более 100 лет. В завершение встречи Дмитрий Махонин еще раз поздравил присутствующих с наступающим праздником, Днем Победы. Он пожелал всем семьям здоровья и благополучия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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