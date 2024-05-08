Пермские полицейские задержали подростка, славшего угрозы в Большесосновскую СОШ

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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , полиция, полицейский, наручники
Задержанным оказался житель региона 2005 года рождения Фото:

Полицейские Прикамья задержали подростка, который отправлял сообщения с угрозами в адрес Большесосновской средней школы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Задержан подросток, отправлявший сообщения с угрозами в адрес Большесосновской СОШ. Информация об угрозах распространилась в соцсетях 8 мая», — рассказали представители полиции изданию РБК.

В ряде пермских СМИ ранее появилась информация о якобы оцепленном силовиками образовательном учреждении из-за угрозы нападения. Ее в беседе с URA.RU опровергли представители школы.

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Полицейские Прикамья задержали подростка, который отправлял сообщения с угрозами в адрес Большесосновской средней школы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «Задержан подросток, отправлявший сообщения с угрозами в адрес Большесосновской СОШ. Информация об угрозах распространилась в соцсетях 8 мая», — рассказали представители полиции изданию РБК. В ряде пермских СМИ ранее появилась информация о якобы оцепленном силовиками образовательном учреждении из-за угрозы нападения. Ее в беседе с URA.RU опровергли представители школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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