Пермские полицейские задержали подростка, славшего угрозы в Большесосновскую СОШ

08 мая 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Задержанным оказался житель региона 2005 года рождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские Прикамья задержали подростка, который отправлял сообщения с угрозами в адрес Большесосновской средней школы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «Задержан подросток, отправлявший сообщения с угрозами в адрес Большесосновской СОШ. Информация об угрозах распространилась в соцсетях 8 мая», — рассказали представители полиции изданию РБК. В ряде пермских СМИ ранее появилась информация о якобы оцепленном силовиками образовательном учреждении из-за угрозы нападения. Ее в беседе с URA.RU опровергли представители школы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские Прикамья задержали подростка, который отправлял сообщения с угрозами в адрес Большесосновской средней школы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «Задержан подросток, отправлявший сообщения с угрозами в адрес Большесосновской СОШ. Информация об угрозах распространилась в соцсетях 8 мая», — рассказали представители полиции изданию РБК. В ряде пермских СМИ ранее появилась информация о якобы оцепленном силовиками образовательном учреждении из-за угрозы нападения. Ее в беседе с URA.RU опровергли представители школы.