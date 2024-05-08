Пермские полицейские задержали подростка, славшего угрозы в Большесосновскую СОШ

Задержанным оказался житель региона 2005 года рождения
Полицейские Прикамья задержали подростка, который отправлял сообщения с угрозами в адрес Большесосновской средней школы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Задержан подросток, отправлявший сообщения с угрозами в адрес Большесосновской СОШ. Информация об угрозах распространилась в соцсетях 8 мая», — рассказали представители полиции изданию РБК.
В ряде пермских СМИ ранее появилась информация о якобы оцепленном силовиками образовательном учреждении из-за угрозы нападения. Ее в беседе с URA.RU опровергли представители школы.
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