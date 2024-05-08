«РБК-Пермь»: из-за угрозы нападения силовики оцепили Большесосновскую школу

08 мая 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Школу оцепили после появления в соцсетях информации об угрозе нападения (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае из-за угрозы нападения сотрудники силовых структур оцепили Большесосновскую школу. Причиной послужили сообщения об угрозе нападения. «В социальных сетях распространилась информация об угрозах вооруженного нападения, поступивших в адрес Большесосновской средней школы. После появления скриншотов переписки в социальных сетях, школу оцепили специальные службы», — сообщило в своем telegram-канале издание «РБК-Пермь» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае из-за угрозы нападения сотрудники силовых структур оцепили Большесосновскую школу. Причиной послужили сообщения об угрозе нападения. «В социальных сетях распространилась информация об угрозах вооруженного нападения, поступивших в адрес Большесосновской средней школы. После появления скриншотов переписки в социальных сетях, школу оцепили специальные службы», — сообщило в своем telegram-канале издание «РБК-Пермь» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.