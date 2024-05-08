«РБК-Пермь»: из-за угрозы нападения силовики оцепили Большесосновскую школу

Школу оцепили после появления в соцсетях информации об угрозе нападения (архивное фото)
В Пермском крае из-за угрозы нападения сотрудники силовых структур оцепили Большесосновскую школу. Причиной послужили сообщения об угрозе нападения.
«В социальных сетях распространилась информация об угрозах вооруженного нападения, поступивших в адрес Большесосновской средней школы. После появления скриншотов переписки в социальных сетях, школу оцепили специальные службы», — сообщило в своем telegram-канале издание «РБК-Пермь» со ссылкой на свои источники.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
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