В пермской школе опровергли информацию об оцеплении

В Большесосновской школе Пермского края опровергли информацию об оцеплении спецслужбами. Позвонившему в общеобразовательное учреждение корреспонденту URA.RU мужчина, представившийся сторожем, сказал, что сотрудников силовых структур у здания нет.
«Охранники у нас работают днем, а я сторож. Работаю с пяти часов вечера. Никакого оцепления в школе нет, все спокойно», — сообщил корреспонденту агентства мужчина.
Ранее в пермских СМИ появилась информация, что сотрудники силовых структур оцепили Большесосновскую среднюю школу. Причиной якобы послужили угрозы нападения, распространившиеся в социальных сетях. URA.RU направило запрос в ГУ МВД РФ по Пермском краю. На момент публикации ответ не поступил.
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В Большесосновской школе Пермского края опровергли информацию об оцеплении спецслужбами. Позвонившему в общеобразовательное учреждение корреспонденту URA.RU мужчина, представившийся сторожем, сказал, что сотрудников силовых структур у здания нет. «Охранники у нас работают днем, а я сторож. Работаю с пяти часов вечера. Никакого оцепления в школе нет, все спокойно», — сообщил корреспонденту агентства мужчина. Ранее в пермских СМИ появилась информация, что сотрудники силовых структур оцепили Большесосновскую среднюю школу. Причиной якобы послужили угрозы нападения, распространившиеся в социальных сетях. URA.RU направило запрос в ГУ МВД РФ по Пермском краю. На момент публикации ответ не поступил.