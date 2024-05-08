В пермской школе опровергли информацию об оцеплении

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Выездная комиссия ЕГД. Екатеринбург , урок, учеба, школа, образование, школьные парты
В школе сообщили об отсутствии силовиков в здании Фото:

В Большесосновской школе Пермского края опровергли информацию об оцеплении спецслужбами. Позвонившему в общеобразовательное учреждение корреспонденту URA.RU мужчина, представившийся сторожем, сказал, что сотрудников силовых структур у здания нет.

«Охранники у нас работают днем, а я сторож. Работаю с пяти часов вечера. Никакого оцепления в школе нет, все спокойно», — сообщил корреспонденту агентства мужчина.

Ранее в пермских СМИ появилась информация, что сотрудники силовых структур оцепили Большесосновскую среднюю школу. Причиной якобы послужили угрозы нападения, распространившиеся в социальных сетях. URA.RU направило запрос в ГУ МВД РФ по Пермском краю. На момент публикации ответ не поступил.

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В Большесосновской школе Пермского края опровергли информацию об оцеплении спецслужбами. Позвонившему в общеобразовательное учреждение корреспонденту URA.RU мужчина, представившийся сторожем, сказал, что сотрудников силовых структур у здания нет. «Охранники у нас работают днем, а я сторож. Работаю с пяти часов вечера. Никакого оцепления в школе нет, все спокойно», — сообщил корреспонденту агентства мужчина. Ранее в пермских СМИ появилась информация, что сотрудники силовых структур оцепили Большесосновскую среднюю школу. Причиной якобы послужили угрозы нападения, распространившиеся в социальных сетях. URA.RU направило запрос в ГУ МВД РФ по Пермском краю. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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