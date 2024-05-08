В пермской школе опровергли информацию об оцеплении

08 мая 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

В школе сообщили об отсутствии силовиков в здании Фото: Илья Московец © URA.RU В Большесосновской школе Пермского края опровергли информацию об оцеплении спецслужбами. Позвонившему в общеобразовательное учреждение корреспонденту URA.RU мужчина, представившийся сторожем, сказал, что сотрудников силовых структур у здания нет. «Охранники у нас работают днем, а я сторож. Работаю с пяти часов вечера. Никакого оцепления в школе нет, все спокойно», — сообщил корреспонденту агентства мужчина. Ранее в пермских СМИ появилась информация, что сотрудники силовых структур оцепили Большесосновскую среднюю школу. Причиной якобы послужили угрозы нападения, распространившиеся в социальных сетях. URA.RU направило запрос в ГУ МВД РФ по Пермском краю. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Большесосновской школе Пермского края опровергли информацию об оцеплении спецслужбами. Позвонившему в общеобразовательное учреждение корреспонденту URA.RU мужчина, представившийся сторожем, сказал, что сотрудников силовых структур у здания нет. «Охранники у нас работают днем, а я сторож. Работаю с пяти часов вечера. Никакого оцепления в школе нет, все спокойно», — сообщил корреспонденту агентства мужчина. Ранее в пермских СМИ появилась информация, что сотрудники силовых структур оцепили Большесосновскую среднюю школу. Причиной якобы послужили угрозы нападения, распространившиеся в социальных сетях. URA.RU направило запрос в ГУ МВД РФ по Пермском краю. На момент публикации ответ не поступил.