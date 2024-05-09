Вице-премьер по восстановлению Украины может лишиться своего поста

Кубраков может уйти в отставку из-за неудачной региональной политики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков может лишиться поста. Это связано с неудовлетворительным проведением региональной политики. Об этом сообщается в пояснительной записке, предоставленной Верховной радой украинскому изданию «Зеркало недели».

«Региональная политика, которая осуществляется сегодня министерством, находится в критическом состоянии», — указано в документе. Кроме того, в записке говорится об острой необходимости создания отдельного министерства, которое занималось бы региональной политикой.

В Верховной Раде Украины обсуждаются предстоящие отставки в правительстве. Их готовит президент страны Владимир Зеленский. Сообщалось, что среди возможных кандидатов на уход — вице-премьер-министр Ирина Верещук, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр образования Оксен Лисовой.