Вице-премьер по восстановлению Украины может лишиться своего поста

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Кубраков может уйти в отставку из-за неудачной региональной политики Фото:

Вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков может лишиться поста. Это связано с неудовлетворительным проведением региональной политики. Об этом сообщается в пояснительной записке, предоставленной Верховной радой украинскому изданию «Зеркало недели».

«Региональная политика, которая осуществляется сегодня министерством, находится в критическом состоянии», — указано в документе. Кроме того, в записке говорится об острой необходимости создания отдельного министерства, которое занималось бы региональной политикой.

В Верховной Раде Украины обсуждаются предстоящие отставки в правительстве. Их готовит президент страны Владимир Зеленский. Сообщалось, что среди возможных кандидатов на уход — вице-премьер-министр Ирина Верещук, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр образования Оксен Лисовой.

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Вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков может лишиться поста. Это связано с неудовлетворительным проведением региональной политики. Об этом сообщается в пояснительной записке, предоставленной Верховной радой украинскому изданию «Зеркало недели». «Региональная политика, которая осуществляется сегодня министерством, находится в критическом состоянии», — указано в документе. Кроме того, в записке говорится об острой необходимости создания отдельного министерства, которое занималось бы региональной политикой. В Верховной Раде Украины обсуждаются предстоящие отставки в правительстве. Их готовит президент страны Владимир Зеленский. Сообщалось, что среди возможных кандидатов на уход — вице-премьер-министр Ирина Верещук, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр образования Оксен Лисовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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