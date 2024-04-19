Депутат Рады раскрыл, какие отставки готовит Зеленский

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский может уволить несколько министров

19 апреля 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Алексей Гончаренко сообщил, что Минкульт Украины будет расформирован Фото: Vadim Chuprina, CC BY-SA 4.0, wikipedia В Верховной Раде Украины обсуждаются предстоящие отставки в правительстве, которые готовит президент страны Владимир Зеленский. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Среди возможных кандидатов на уход — вице-премьер-министр Ирина Верещук, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр образования Оксен Лисовой. «Точно на выход Верещук, Кубраков (под вопросом, но, скорее всего, тоже). Минкульт будут расформировать и куда-то присоединять», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. По его словам, также возможна отставка Лисового. Ранее украинский telegram-канал «Политика страны» сообщил, что бывшие и действующие депутаты пишут о грядущих отставках в кабмине уже на следующей неделе. По словам нардепа Ярослава Железняка, уволены будут около четырех министров, включая двух вице-премьеров, генпрокурора, членов Счетной палаты и «возможно еще пару позиций». Ранее Зеленский уволил нескольких приближенных. В частности, советника-уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алену Вербицкую и своего советника Михаила Радуцкого, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верховной Раде Украины обсуждаются предстоящие отставки в правительстве, которые готовит президент страны Владимир Зеленский. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Среди возможных кандидатов на уход — вице-премьер-министр Ирина Верещук, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр образования Оксен Лисовой. «Точно на выход Верещук, Кубраков (под вопросом, но, скорее всего, тоже). Минкульт будут расформировать и куда-то присоединять», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. По его словам, также возможна отставка Лисового. Ранее украинский telegram-канал «Политика страны» сообщил, что бывшие и действующие депутаты пишут о грядущих отставках в кабмине уже на следующей неделе. По словам нардепа Ярослава Железняка, уволены будут около четырех министров, включая двух вице-премьеров, генпрокурора, членов Счетной палаты и «возможно еще пару позиций». Ранее Зеленский уволил нескольких приближенных. В частности, советника-уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алену Вербицкую и своего советника Михаила Радуцкого, передает RT.