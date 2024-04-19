Депутат Рады раскрыл, какие отставки готовит Зеленский

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский может уволить несколько министров
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт wikipedia, верховная рада украины
Алексей Гончаренко сообщил, что Минкульт Украины будет расформирован Фото:

В Верховной Раде Украины обсуждаются предстоящие отставки в правительстве, которые готовит президент страны Владимир Зеленский. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Среди возможных кандидатов на уход — вице-премьер-министр Ирина Верещук, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр образования Оксен Лисовой.

«Точно на выход Верещук, Кубраков (под вопросом, но, скорее всего, тоже). Минкульт будут расформировать и куда-то присоединять», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. По его словам, также возможна отставка Лисового.

Ранее украинский telegram-канал «Политика страны» сообщил, что бывшие и действующие депутаты пишут о грядущих отставках в кабмине уже на следующей неделе. По словам нардепа Ярослава Железняка, уволены будут около четырех министров, включая двух вице-премьеров, генпрокурора, членов Счетной палаты и «возможно еще пару позиций».

Ранее Зеленский уволил нескольких приближенных. В частности, советника-уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алену Вербицкую и своего советника Михаила Радуцкого, передает RT.

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В Верховной Раде Украины обсуждаются предстоящие отставки в правительстве, которые готовит президент страны Владимир Зеленский. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Среди возможных кандидатов на уход — вице-премьер-министр Ирина Верещук, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр образования Оксен Лисовой. «Точно на выход Верещук, Кубраков (под вопросом, но, скорее всего, тоже). Минкульт будут расформировать и куда-то присоединять», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. По его словам, также возможна отставка Лисового. Ранее украинский telegram-канал «Политика страны» сообщил, что бывшие и действующие депутаты пишут о грядущих отставках в кабмине уже на следующей неделе. По словам нардепа Ярослава Железняка, уволены будут около четырех министров, включая двух вице-премьеров, генпрокурора, членов Счетной палаты и «возможно еще пару позиций». Ранее Зеленский уволил нескольких приближенных. В частности, советника-уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алену Вербицкую и своего советника Михаила Радуцкого, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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