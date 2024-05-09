Экс-главком НАТО: альянс развернет ВМС в Балтийском море для давления на Калининград

Экс-главком НАТО Ставридис: альянс будет давить на Калининград в Балтийском море

09 мая 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Джеймс Ставридис заявил, что ВС РФ могут взять под контроль Сувалкский коридор из-за расположения Калининграда Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Из-за присоединения Финляндии и Швеции к НАТО альянс может начать давить на Калининград в Балтийском море. Такое предположение сделал экс-адмирал ВМС США, бывший верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис. По его словам, Калининград является географическим клином между странами альянса. «Стоит ожидать, что НАТО будет использовать свое Балтийское озеро для оказания давления на крошечный Калининград, который действует как географический клин между балтийскими государствами НАТО — Эстонией, Латвией и Литвой — и остальными членами альянса», — заявил Ставридис в статье для Bloomberg . По его словам, большая часть российского Балтийского флота находится в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. Ставридис отметил, что в случае войны между НАТО и РФ Калининград необходимо будет нейтрализовать. Он предположил, что из-за расположения города ВС РФ могут взять под контроль Сувалкский коридор, который проходит вдоль границы между Литвой и Польшей. Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО привело к тому, что некоторые эксперты стали называть Балтийское море «озером НАТО». «Вторым элементом балтийского военно-морского контроля будет развертывание военно-воздушных сил морского базирования — самолетов на наших авианосцах — для сдерживания российского воздушного и морского потенциала», — добавил Ставридис. Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Балтийское море станет «озером НАТО» из-за вступления Финляндии и Швеции в альянс. Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Страна стала 31-м членом альянса. Швеция вступила в марте 2024, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за присоединения Финляндии и Швеции к НАТО альянс может начать давить на Калининград в Балтийском море. Такое предположение сделал экс-адмирал ВМС США, бывший верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис. По его словам, Калининград является географическим клином между странами альянса. «Стоит ожидать, что НАТО будет использовать свое Балтийское озеро для оказания давления на крошечный Калининград, который действует как географический клин между балтийскими государствами НАТО — Эстонией, Латвией и Литвой — и остальными членами альянса», — заявил Ставридис в статье для Bloomberg. По его словам, большая часть российского Балтийского флота находится в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. Ставридис отметил, что в случае войны между НАТО и РФ Калининград необходимо будет нейтрализовать. Он предположил, что из-за расположения города ВС РФ могут взять под контроль Сувалкский коридор, который проходит вдоль границы между Литвой и Польшей. Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО привело к тому, что некоторые эксперты стали называть Балтийское море «озером НАТО». «Вторым элементом балтийского военно-морского контроля будет развертывание военно-воздушных сил морского базирования — самолетов на наших авианосцах — для сдерживания российского воздушного и морского потенциала», — добавил Ставридис. Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Балтийское море станет «озером НАТО» из-за вступления Финляндии и Швеции в альянс. Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Страна стала 31-м членом альянса. Швеция вступила в марте 2024, передает RT.