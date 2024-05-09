Путин рассказал об использовании иностранных технологий в СВО

Путин: РФ будет использовать иностранные технологии для военной техники
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что у РФ есть наработки массового производства Фото:
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Президент России Владимир Путин подтвердил возможность массового производства современной боевой техники с использованием иностранных разработок. По его словам, у России есть наработки.

«Возможно, конечно <…> У нас и собственные разработки есть хорошие», — ответил Путин на вопрос о возможности организации массового производства техники для СВО. Он уточнил, что Россия будет использовать как собственные разработки, так и передовые технологии, доступные на международном рынке, несмотря на текущие сложности. Его слова передает сайт Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия имеет опыт в адаптации и разработке подобных устройств и планирует дальнейшее расширение линейки современных воздушных, водных и подводных боевых аппаратов. «Мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку», — добавил президент.

Ранее Путин заявил о росте промышленного производства в стране. За январь — февраль рост составил 6,6%.

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Президент России Владимир Путин подтвердил возможность массового производства современной боевой техники с использованием иностранных разработок. По его словам, у России есть наработки. «Возможно, конечно <…> У нас и собственные разработки есть хорошие», — ответил Путин на вопрос о возможности организации массового производства техники для СВО. Он уточнил, что Россия будет использовать как собственные разработки, так и передовые технологии, доступные на международном рынке, несмотря на текущие сложности. Его слова передает сайт Кремля. Путин подчеркнул, что Россия имеет опыт в адаптации и разработке подобных устройств и планирует дальнейшее расширение линейки современных воздушных, водных и подводных боевых аппаратов. «Мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку», — добавил президент. Ранее Путин заявил о росте промышленного производства в стране. За январь — февраль рост составил 6,6%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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