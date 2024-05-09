Путин рассказал об использовании иностранных технологий в СВО

Президент России Владимир Путин подтвердил возможность массового производства современной боевой техники с использованием иностранных разработок. По его словам, у России есть наработки.
«Возможно, конечно <…> У нас и собственные разработки есть хорошие», — ответил Путин на вопрос о возможности организации массового производства техники для СВО. Он уточнил, что Россия будет использовать как собственные разработки, так и передовые технологии, доступные на международном рынке, несмотря на текущие сложности. Его слова передает
Путин подчеркнул, что Россия имеет опыт в адаптации и разработке подобных устройств и планирует дальнейшее расширение линейки современных воздушных, водных и подводных боевых аппаратов. «Мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку», — добавил президент.
Ранее Путин заявил о росте промышленного производства в стране. За январь — февраль рост составил 6,6%.
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