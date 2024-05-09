Наука и техника Путин рассказал об использовании иностранных технологий в СВО Путин: РФ будет использовать иностранные технологии для военной техники 09 мая 2024 в 14:20 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что у РФ есть наработки массового производства Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин подтвердил возможность массового производства современной боевой техники с использованием иностранных разработок. По его словам, у России есть наработки. «Возможно, конечно <…> У нас и собственные разработки есть хорошие», — ответил Путин на вопрос о возможности организации массового производства техники для СВО. Он уточнил, что Россия будет использовать как собственные разработки, так и передовые технологии, доступные на международном рынке, несмотря на текущие сложности. Его слова передает сайт Кремля. Путин подчеркнул, что Россия имеет опыт в адаптации и разработке подобных устройств и планирует дальнейшее расширение линейки современных воздушных, водных и подводных боевых аппаратов. «Мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку», — добавил президент. Ранее Путин заявил о росте промышленного производства в стране. За январь — февраль рост составил 6,6%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин подтвердил возможность массового производства современной боевой техники с использованием иностранных разработок. По его словам, у России есть наработки. «Возможно, конечно <…> У нас и собственные разработки есть хорошие», — ответил Путин на вопрос о возможности организации массового производства техники для СВО. Он уточнил, что Россия будет использовать как собственные разработки, так и передовые технологии, доступные на международном рынке, несмотря на текущие сложности. Его слова передает сайт Кремля. Путин подчеркнул, что Россия имеет опыт в адаптации и разработке подобных устройств и планирует дальнейшее расширение линейки современных воздушных, водных и подводных боевых аппаратов. «Мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку», — добавил президент. Ранее Путин заявил о росте промышленного производства в стране. За январь — февраль рост составил 6,6%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям