Единственным путем, которым можно достичь урегулирование конфликта на Украине, является поле боя. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб.
«Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», — передает Frankfurter Allgemeine Zeitung слова Стубба. Он выразил надежду на то, что в 2025 году будет достигнута ситуация, которая приведет к урегулированию конфликта.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии пройдет мирный саммит по Украине, но Россию на него не пригласили. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирные инициативы без участия РФ являются абсурдными и не имеют больших шансов на успех.
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Единственным путем, которым можно достичь урегулирование конфликта на Украине, является поле боя. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб. «Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», — передает Frankfurter Allgemeine Zeitung слова Стубба. Он выразил надежду на то, что в 2025 году будет достигнута ситуация, которая приведет к урегулированию конфликта. Ранее сообщалось, что в Швейцарии пройдет мирный саммит по Украине, но Россию на него не пригласили. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирные инициативы без участия РФ являются абсурдными и не имеют больших шансов на успех.