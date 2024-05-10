Президент Финляндии сделал откровенное признание по Украине

Президент Финляндии: единственным путем к миру на Украине является бой
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Единственный способ достичь мира на Украине — пойти на поле боя, заявил Стубб Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Единственным путем, которым можно достичь урегулирование конфликта на Украине, является поле боя. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб.

«Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», — передает Frankfurter Allgemeine Zeitung слова Стубба. Он выразил надежду на то, что в 2025 году будет достигнута ситуация, которая приведет к урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии пройдет мирный саммит по Украине, но Россию на него не пригласили. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирные инициативы без участия РФ являются абсурдными и не имеют больших шансов на успех.

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Единственным путем, которым можно достичь урегулирование конфликта на Украине, является поле боя. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб. «Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», — передает Frankfurter Allgemeine Zeitung слова Стубба. Он выразил надежду на то, что в 2025 году будет достигнута ситуация, которая приведет к урегулированию конфликта. Ранее сообщалось, что в Швейцарии пройдет мирный саммит по Украине, но Россию на него не пригласили. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирные инициативы без участия РФ являются абсурдными и не имеют больших шансов на успех.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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