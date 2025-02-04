Кадровые изменения в ключевых финансовых органах Украины выявили теневые схемы, которые использовали чиновники и бизнесмены. К такому выводу пришел президент страны Владимир Зеленский после отчетов о «финансовой чистоте» на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
«Это касается олигархов, чиновников и депутатов, которые скрывали деньги через различные фонды. Мы говорим о миллиардах гривен. Соответствующие материалы находят я уже у правоохранителей», — говорится в telegram-канале украинского лидера. Уточняется, что по данным опроса Национального агентства по предотвращению коррупции, почти 70% украинцев отмечают рост коррупции в 2024 году.
Ранее URA.RU рассказывало, что Зеленского заподозрили в получении многомиллиардных доходов во время проведения СВО. По данным некоторых депутатов и журналистов, теневые заработки главы государства могут достигать 60 миллиардов долларов, пишет Life.ru. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что одна из причин, почему Зеленский отказывается покидать пост президента, — воровство. Еще в 2023 году ЦРУ начало проводить проверки по факту коррупции на Украине. Действия Зеленского называли роковыми для страны, передавал «Царьград».
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