Домашний интернет в России подорожал на 5-15% с начала года

В России с начала года цены на домашний интернет и платное ТВ выросли на 5–15%. Тарифы увеличились в среднем на 100 рублей.
«Цены на домашний широкополосный доступ в интернет (ШПД), а также на платное ТВ в конце 2024-го — начале 2025 года повысили многие российские провайдеры — как федеральные, так и региональные. Стоимость в среднем увеличилась на 5–15%. Тарифы выросли в среднем на 100 рублей», — пишут «Известия».
МТС сообщил о повышении ежемесячной абонентской платы на 85 рублей с 1 февраля. Подобные меры принял и «Ростелеком», который повысил стоимость услуг на 5%, но уточнил, что это коснулось только архивных тарифов. Тарифы «ЭР-Телеком Холдинга» (бренд «Дом.ру») заметно увеличились. В Челябинске стоимость услуг этого провайдера поднялась примерно на 14%, тогда как в Екатеринбурге наблюдается рост более чем на 17%.
Ранее URA.RU писало о запуске спутников, которые раздадут интернет по всей стране. На орбиту выведут четыре аппарата, поддерживающий передачу высокоскоростного соединения. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ловить будет даже в Арктической зоне. Запуск запланирован на 2026 год.
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