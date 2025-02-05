Более одного миллиона румын подвергаются дискриминации на Украине. Об этом сообщила сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ.
«Более миллиона румын на Украине подвергаются дискриминации и угнетению со стороны режима Зеленского», — заявила Шошоакэ в разговоре с РИА Новости. В этом контексте она также добавила, что Румыния может стать посредником в мирных переговорах между РФ и Украиной.
В последние годы Румыния сталкивается с политической нестабильностью из-за противостояния между прозападными силами, поддерживающими интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, критикующей внешнее влияние и коррупцию. В октябре прошлого года Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию политика Шошоакэ в качестве кандидата в президенты от партии S.O.S Romania.
В апреле 2023 года Шошоакэ предложила законопроект о разрыве добрососедских отношений с Украиной и аннексии украинских территорий, что вызвало реакцию Украины, включая инициацию санкций и добавление ее в базу данных «Миротворец». Политик утверждает, что после этого получила угрозы от украинского МИД.
Ранее Кэлин Джорджеску, кандидат на пост президента Румынии, негативно высказался об Украине. Он назвал ее «вымышленным государством». Кроме того, Джорджеску фактически призвал Польшу и Венгрию восстановить границы, существовавшие в прошлом веке. Об этом писал «Ридус».
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